29 августа в прокат выходит научно-фантастический триллер режиссера С.К. Дэйла «Меган: К вашим услугам». По сюжету, в не слишком далеком будущем человечество разработало роботов, внешне неотличимых от человека. Пока Мэгги, жена Ника находится в больнице под капельницей, он заменяет её роботом по имени Меган. Но сама Меган вовсе не желает быть просто временной заменой. Холодный искусственный интеллект разрабатывает план, чтобы остаться частью семьи Ника — даже против их воли. Для этого Меган готова на всё.

Роль андроида в фильме сыграла Меган Фокс. В оригинале кино называется «Покорность», а робота зовут Эллис. Но российские прокатчики решили иначе. В конце концов, Меган Фокс — главный момент интереса в картине. Начинающей актрисе прочили славу новой Анджелины Джоли, пока в 2009 году она не дала скандальное интервью. В нём она назвала режиссера Майкла Бэя, с которым работала на франшизе «Трансформеры», «Гитлером», «мерзким психом» и «бездарностью». В результате произошел скандал, студия разорвала с ней контракт на следующий фильм, и карьера её пошла на спад. После были депрессия, расстройство пищевого поведения и другие проблемы. Сейчас Фокс постепенно возвращается к съемкам. С режиссером С.К. Дэйлом она уже работала над фильмом «В западне». Новую картину снимали в Софии, столице Болгарии. Вместе с Фокс над ней работали Микеле Морроне (известный по эротическому триллеру «365 дней») и Мэйделин Зима, игравшая в сериалах «Блудливая Калифорния» и «Герои».

