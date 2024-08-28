На берегу Финского залива пройдет фестиваль короткометражного кино «Кинолес». Вход свободный

С 30 августа по 1 сентября на пляже «Морские дубки» (посёлок Лисий нос) пройдет оpen-air фестиваль короткометражного кино «Кинолес».
Кроме просмотра фильмов в романтической атмосфере горящих гирлянд в тени деревьев на берегу Финского залива (почти настоящего моря!) зрителей ждут шатры с мастер-классами по режиссуре монтажа, сценарному и актёрскому мастерству, по сторителлингу и комедийной импровизации, кинокритике, сценической речи и т.д., а также спортивная площадка и детская поляна. Перед вечерними кинопоказами пройдут музыкальные концерты петербургских групп.
Что касается собственно кино — в конкурсную программу вошли игровые короткометражные студенческие работы и фильмы-победители международных фестивалей. По словам организаторов, это «десять историй с разным характером и атмосферой, задающих вопросы о рождении и смерти, о поиске смысла жизни и месте человека в современном цифровом обществе».
Фильм «А под пальто» Наталии Дементьевой (Москва, 2023) рассказывает о попытке молодой пары наладить свою жизнь, обращаясь к сверхъестественному.
«Астрахань» режиссёра Овеза Нарлиева (Москва, 2023) — история о том, как стенд-ап комик после ссоры с отцом едет в Астраханскую область и находит там любовь.
«Дом, в котором мы жили» режиссёра Андрея Кречетова (Тамбов, 2023) — рассказывает о потере близкого человека и о том, что заставляет жить дальше.
Фильм «Жук» Дарьи Елены Дашуниной (Москва, 2023) о бывшем школьном учителе, знатоке насекомых Зябликове, у которого из близких есть только жук в банке.
«Калачакра» (режиссёр Ая Улзытуева (Москва/Улан-Удэ, 2022) — история программиста из Москвы, который попадает в таинственную безлюдную глушь и оказывается на краю гибели.
«Пизанская башня» режиссёра Ольги Гагариной (Москва, 2023) повествует об Анне Михайловне, которая живет в своих мечтах и книжных романах и внезапно впутывается в загадочную историю.
«Разговор» (режиссёр Лилия Галиева (Москва, 2024)) — еще одна драма отношений отца и сына.
В центре внимания «Сеанса» — совместной работы Арсения Милицина и Анны Поповой (Москва, 2023) — молодая пара, которая мечтает завести ребенка и которой предстоит понять, что сотворение человека — это чудо.
«Секретное место» (режиссёр Иван Турухано (Санкт-Петербург, 2023)) — история о судьбе творца через призму женского начала.
В ленте «Склероз» режиссёра Романа Клименко (Москва, 2021) пожилая пенсионерка вступает в телефонный разговор с представителями банка и разоблачает мошенников.
Вход на все мероприятия свободный. 6+
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