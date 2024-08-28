На берегу Финского залива пройдет фестиваль короткометражного кино «Кинолес». Вход свободный

С 30 августа по 1 сентября на пляже «Морские дубки» (посёлок Лисий нос) пройдет оpen-air фестиваль короткометражного кино «Кинолес».

Кроме просмотра фильмов в романтической атмосфере горящих гирлянд в тени деревьев на берегу Финского залива (почти настоящего моря!) зрителей ждут шатры с мастер-классами по режиссуре монтажа, сценарному и актёрскому мастерству, по сторителлингу и комедийной импровизации, кинокритике, сценической речи и т.д., а также спортивная площадка и детская поляна. Перед вечерними кинопоказами пройдут музыкальные концерты петербургских групп.

Что касается собственно кино — в конкурсную программу вошли игровые короткометражные студенческие работы и фильмы-победители международных фестивалей. По словам организаторов, это «десять историй с разным характером и атмосферой, задающих вопросы о рождении и смерти, о поиске смысла жизни и месте человека в современном цифровом обществе».



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