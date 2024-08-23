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Афиша Plus «Подростки. Первая любовь» с Еленой Лядовой и Никитой Кологривым выходит в прокат

«Подростки. Первая любовь» с Еленой Лядовой и Никитой Кологривым выходит в прокат

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В российский прокат 29 августа выходит мюзикл «Подростки. Первая любовь». Дело происходит в 1995 году. 17-летний Олег промышляет мелкими кражами. Но его жизнь круто меняется, когда он встречает Ольгу: это взаимная любовь с первого взгляда. Однако деспотический отец Ольги заявляет, что не потерпит такие отношения. Подростки пытаются преодолеть обстоятельства, чтобы сохранить своё первое чувство.

Режиссёр фильма Святослав Подгаевский создавал клипы для групп «Слот», «Тараканы!», Louna, Т9, Stigmata и Найка Борзова. Также он снимал фильмы ужасов «Невеста», «Русалка. Озеро мёртвых», «Яга. Кошмар тёмного леса» и другие. Он также известен работой над первым сезоном сериала «Пищеблок».

В главных ролях в фильме снялись молодые актёры Алексей Онежен и Александра Тихонова. Родителей Олега в фильме сыграли Елена Лядова («Географ глобус пропил», «Левиафан») и Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте»), а его учителя — Тимофей Трибунцев («Последний богатырь», «Серебряные коньки»).

9 августа 2024 года картина стала фильмом открытия фестиваля «Окно в Европу» в Выборге.

По мнению критиков, картина стала чем-то наподобие смеси «Вестсайдской истории» и «Ла-Ла-Ленда» в антураже «Слова пацана».

16+

Матвей Пирогов

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