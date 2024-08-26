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    Александринский театр выпускает спектакль Константина Богомолова «Мать. Горькая пьеса»

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    30 и 31 августа на основной сцене Александринского театра состоится премьера спектакля Константина Богомолова «Мать. Горькая пьеса».

    Фото: alexandrinsky.ru/
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    Спектакль «Мать. Горькая пьеса» создан на основе оригинальной пьесы, написанной Константином Богомоловым совместно с Анной Носовой. Вдохновение для новой истории было почерпнуто из одноимённого произведения М. Горького.

    Роман «Мать» был написан Горьким в 1906 году во время путешествия в США на фоне первой русской революции, под влиянием реальных событий. Прототипом революционера Павла Власова стал Петр Заломов — слесарь Сормовского завода, который в 1902 году организовал одну из первых первомайских демонстраций в России. Роман отражает поиск справедливости и равенства через революционное движение. Хотя формы и цели революций могут отличаться, стремление к изменениям и борьба с угнетающими системами остаются актуальными всегда.

    «Мать» стала одним из важнейших произведений Горького, однако сам автор не одиножды отзывался о своем романе отрицательно, называя его неудачным: «"Мать" — книга действительно плохая, написана "в состоянии запальчивости и раздражения", с намерениями агитационными, после 1906 года. Полагаю, что своей цели она — в некоторой степени — все-таки достигла, что, однако, не делает ее лучше, чем она есть».

    Это первая режиссерская работа Константина Богомолова в Александринском театре, в которой участвует его постоянная команда соавторов. Лариса Ломакина отвечает за сценографию и костюмы, Алан Мандельштам — за видеопроекцию, а Иван Виноградов — за световое оформление.

    18+

    Арина Хек

    Фото: alexandrinsky.ru/

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    Александринский театрКонстантин Богомолов
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