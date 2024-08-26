Александринский театр выпускает спектакль Константина Богомолова «Мать. Горькая пьеса»

30 и 31 августа на основной сцене Александринского театра состоится премьера спектакля Константина Богомолова «Мать. Горькая пьеса».
Спектакль «Мать. Горькая пьеса» создан на основе оригинальной пьесы, написанной Константином Богомоловым совместно с Анной Носовой. Вдохновение для новой истории было почерпнуто из одноимённого произведения
Роман «Мать» был написан Горьким в 1906 году во время путешествия в США на фоне первой русской революции, под влиянием реальных событий. Прототипом революционера Павла Власова стал Петр Заломов — слесарь Сормовского завода, который в
«Мать» стала одним из важнейших произведений Горького, однако сам автор не одиножды отзывался о своем романе отрицательно, называя его неудачным: «"Мать" — книга действительно плохая, написана "в состоянии запальчивости и раздражения", с намерениями агитационными, после
Это первая режиссерская работа Константина Богомолова в Александринском театре, в которой участвует его постоянная команда соавторов. Лариса Ломакина отвечает за сценографию и костюмы, Алан Мандельштам — за видеопроекцию, а Иван Виноградов — за световое оформление.
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Арина Хек