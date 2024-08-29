Маша Макарова даст в Петербурге полуакустический концерт с участием музыкантов «Аквариума» и Tequilajazzz

29 августа лидер группы «Маша и Медведи» Маша Макарова сыграет в петербургском пабе «Дуглас» полуакустический концерт. К ней присоединятся музыканты, игравшие в «Аквариуме» и Tequilajazzz. 16+
На концерте прозвучат классические песни «Маши и Медведя», которые у российского слушателя прочно ассоциируются с эпохой 2000-х годов: «Любочка», «Рейкьвик», «Земля» и остальное, что вошло в два главных альбома коллектива «Солнцеклеш» и «Куда?»
В выступлении Макаровой примут участие Олег Шарр, долгое время игравший в «Аквариуме» на перкуссии, и Роман Шатохин из Tequilajazzz. Этот полуакустический состав «Маши и Медведя» дополнит его классический участник Георгий Аванесян.