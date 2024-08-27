На Дворцовой площади пройдет бесплатный концерт с участием Полины Гагариной и Uma2rman

На Дворцовой площади 30 августа в рамках социально-благотворительного проекта «Будь с городом!» пройдет бесплатный концерт, тема которого — Год семьи.
В концерте примут участие Полина Гагарина, недавно лишившаяся своего YouTube-канала , группа Uma2rman, с завидной частотой выступающая на фестивалях, певец и композитор из Петербурга Ilya Fisherman, существующий в своем творчестве на стыке жанров с неизменной примесью ностальгии, и Настя Мамита, которая, судя по ее соцсетям, находится в процессе записи своего первого EP прямо сейчас.
Также в программе фестиваля — лекции, мастер-классы и другие активности. На фестивале можно будет познакомиться с деятельностью благотворительных организаций «Улица Мира», фонда «Тёплый дом» и фонд «Детский и взрослый хоспис "Бумажная птица"».
Начало концерта в 17:00. Вход свободный. 0+