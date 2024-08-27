Ведущие музеи Петербурга проведут в Летнем саду «Открытый урок»

В Летнем саду 31 августа 2024 года пройдет семейный просветительский фестиваль «Открытый урок». В свои шатры приглашают Эрмитаж, Государственные музеи-заповедники «Павловск» и «Петергоф», Музей железных дорог России, Петербургский планетарий, Этнографический музей, Музей Фаберже, Центральный выставочный зал «Манеж», Музей циркового искусства, Музей Арктики и Антарктики, Всероссийский музей А. С. Пушкина, Военно-медицинский музей, Музей «Гранд Макет Россия», Музей Академии художеств и многие другие музеи Петербурга.
Масштабная образовательная программа рассчитана на разные возрасты и интересы. Юные посетители вместе с родителями смогут перенестись в безграничный мир Заполярья и Крайнего Севера, попробовать себя в археологических раскопках и ботанических расследованиях, примерить роль реставратора и поухаживать за скульптурами Летнего сада, отправиться в путешествие по страницам книг Михаила Зощенко и Самуила Маршака, сыграть в игру вместе с тремя мушкетерами и изучить язык цветов и веера. Также зрителей ждут цирковые трюки и шоу барабанщиков, кукол и клоунов, танцевальное искусство разных эпох и занятия по сценической речи, арт-лаборатории и различные квесты, творческие эксперименты с AR-технологиями и занятия по иллюстрации, оригами и пазлам и многое другое. Подробную программу и расписание смотрите по ссылке.
Фестиваль будет проходить с 12:00 до 18:00.
Дети до 7 лет — бесплатно.
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