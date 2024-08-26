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    Фестиваль «Александринский» покажет вьетнамский театр на воде и бразильского Чехова

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    30 августа стартует XV Международный театральный фестиваль «Александринский». На сцене Александринского театра будут представлены постановки из Вьетнама, Сербии, Бразилии, Турции и Азербайджана.

    «Машина Чехов»
    «Машина Чехов»Фото: alexandrinsky.ru
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    31 августа и 1 сентября на фестивале выступит театр Тханг Лонг из Вьетнама, который проведет показы традиционного вьетнамского водного кукольного спектакля (6+) на площадке у Новой сцены.

    1 и 2 сентября Национальный театр из Сербии представит спектакль «Барышня» (16+) по произведению Иво Андрича в постановке Джурджи Тешича.

    «Барышня»
    «Барышня»Фото: alexandrinsky.ru/
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    3 и 4 сентября Азербайджанский национальный драматический театр покажет премьеру спектакля Мехрибан Алекперзаде «Иблис и...» (16+), основанного на трагедии Гусейна Джавида «Иблис».

    «Иблис и...»
    «Иблис и...»Фото: alexandrinsky.ru/
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    20 и 21 сентября Театральная компания «Сетор де Ареас Изоладас» из Бразилии познакомит зрителей с современным женским взглядом на пьесу А.П. Чехова «Чайка» в постановке «Юпитер и Чайка. Без театра жить невозможно!» (18+), драматургом и режиссёром которой выступит Ада Луана.

    24 сентября на фестивале будет представлен спектакль «Лягушки» (18+) Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина, поставленный Никитой Кобелевым по роману Мо Яня.

    «Лягушки»
    «Лягушки»Фото: alexandrinsky.ru/
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    Помимо спектаклей Александринского театра, среди которых две премьеры сезона — «Мать. Горькая пьеса» (18+) и «Екатерина и Вольтер», в основную и офф-программу фестиваля также включена заключительная часть программы, посвящённой 150-летию Вс. Э. Мейерхольда. В основной программе под этим знаком пройдут спектакли: «Мейерхольд. Чужой театр» (18+) Валерия Фокина, «Маскарад. Воспоминания будущего» (16+) и «Кабаре им. Мейерхольда» (18+) Кирилла Люкевича.

    «Екатерина и Вольтер»
    «Екатерина и Вольтер»Фото: alexandrinsky.ru/
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    Основная программа фестиваля завершится 7 и 8 октября постановкой «Машина Чехов» (12+) Государственного театра Анкары из Турции.

    В офф-программу фестиваля будут включены лекции о театральных традициях представленных на фестивале стран.

    Арина Хек

    «Машина Чехов»
    «Машина Чехов»Фото: alexandrinsky.ru
    «Барышня»
    «Барышня»Фото: alexandrinsky.ru/
    «Иблис и...»
    «Иблис и...»Фото: alexandrinsky.ru/
    «Лягушки»
    «Лягушки»Фото: alexandrinsky.ru/
    «Екатерина и Вольтер»
    «Екатерина и Вольтер»Фото: alexandrinsky.ru/

    Театральный фестивальАлександринский театр
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