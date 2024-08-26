Фестиваль «Александринский» покажет вьетнамский театр на воде и бразильского Чехова

30 августа стартует XV Международный театральный фестиваль «Александринский». На сцене Александринского театра будут представлены постановки из Вьетнама, Сербии, Бразилии, Турции и Азербайджана.
31 августа и 1 сентября на фестивале выступит театр Тханг Лонг из Вьетнама, который проведет показы традиционного вьетнамского водного кукольного спектакля (6+) на площадке у Новой сцены.
1 и 2 сентября Национальный театр из Сербии представит спектакль «Барышня» (16+) по произведению Иво Андрича в постановке Джурджи Тешича.
3 и 4 сентября Азербайджанский национальный драматический театр покажет премьеру спектакля Мехрибан Алекперзаде «Иблис и...» (16+), основанного на трагедии Гусейна Джавида «Иблис».
20 и 21 сентября Театральная компания «Сетор де Ареас Изоладас» из Бразилии познакомит зрителей с современным женским взглядом на пьесу А.П. Чехова «Чайка» в постановке «Юпитер и Чайка. Без театра жить невозможно!» (18+), драматургом и режиссёром которой выступит Ада Луана.
24 сентября на фестивале будет представлен спектакль «Лягушки» (18+) Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина, поставленный Никитой Кобелевым по роману Мо Яня.
Помимо спектаклей Александринского театра, среди которых две премьеры сезона — «Мать. Горькая пьеса» (18+) и «Екатерина и Вольтер», в основную и офф-программу фестиваля также включена заключительная часть программы, посвящённой 150-летию Вс. Э. Мейерхольда. В основной программе под этим знаком пройдут спектакли: «Мейерхольд. Чужой театр» (18+) Валерия Фокина, «Маскарад. Воспоминания будущего» (16+) и «Кабаре им. Мейерхольда» (18+) Кирилла Люкевича.
Основная программа фестиваля завершится 7 и 8 октября постановкой «Машина Чехов» (12+) Государственного театра Анкары из Турции.
В офф-программу фестиваля будут включены лекции о театральных традициях представленных на фестивале стран.
Арина Хек