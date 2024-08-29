От грибов до Гагарина. Что показывают на «Ночи света» в Гатчине

В Гатчине начинается ежегодный праздник медиаискусства и инсталляций — Ночь света. Три дня — с 29 по 31 августа — посетители парка смогут гулять среди вековых деревьев, любуясь игрой лучей в воздухе, на водной глади пруда, зелени ветвей, скульптурах и дворце. «Фонтанка» съездила заранее посмотреть, как идет монтаж объектов, поговорила с художниками и рассказывает, что самое интересное.

Источник: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»







Поздний вечер, темнота, возле входа в музей-заповедник «Гатчина» — лишь охрана. Изредка через ворота туда-сюда пробегают художники с проводами и материалами. Уже скоро тут будет многолюдно: гатчинский Фестиваль света — всегда востребованное шоу, собирающее широкую аудиторию. Но пока корреспонденты «Фонтанки» пробираются по дорожкам в одиночестве и темноте.



Впрочем, идти недалеко. Первые объекты — уже у входа: в Нижнем и Верхнем Голландском садах переливаются красным скульптуры («Марс, Сатир и Амазонка» — световая инсталляция москвичей Black Rays, уже подсвечивавших в Петербурге «дома на курьих ножках» на Смоленке). Но они — как бы «на новый год», то есть «на десерт» — как и в целом прогулка по парку. Начинать рекомендуется с мэппинга в Арсенальном каре и на фасаде Гатчинского дворца.



Стены с окнами в закрытом дворе привычно для мэппингов расползаются и наклоняются, ходят ходуном, исторгают слонов и носорогов (отсыл к гобелену Павла I в замке) и окрашиваются разными цветами — в контрастных сочетаниях. «Лего!» — бросают вслух местные фотографы, видя игру красных-синих деталек разных форм. На самом деле, почти угадали: работа венгерской студии EPER называется FRAGMENTS vol.2. Венгры — одни из немногих зарубежных участников фестиваля в этом году. Кроме них, в подборке мэппингов на фасаде (туда можно попасть, пройдя через дворец) показывают кислотных цветов анимацию Visionarium из Индонезии, работы из Испании и Китая. Еще одна работа китайских авторов — в парке, на Цветочной горке. Там можно потанцевать в лучах аудиовизуальной инсталляции Ethereal Generation, которая реагирует на движения человека и меняет форму и цвет яркого светового пятна, окруженного цветами.



Путь к ней лежит через космос, поляну с «костром», грибы в свете настольных ламп («световое хулиганство» проекта Light Together), «Паутину» и «Черный портал».

Источник: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

Тема «Ночи света» в этом году — «О человеческом». Встретив в темноте возле одной из инсталляций директора фестиваля Ольгу Аршанскую, спрашиваем ее, что она вкладывала в это понятие.



«Мне хотелось, чтобы люди (включая и зрителей, которых будут десятки тысяч, и профессиональное художественное, дизайнерское сообщество) собрались, чтобы подумать о самом важном, почувствовать это, отвлечься от суеты и всех обстоятельств, которые мешают, и вспомнили, что оставаться людьми — это вообще классно, и это важная задача, — объяснила она. — И для каждого из нас эта задача сегодня актуальна, потому что очень много обстоятельств нас пытаются сбить».



Через призму общей темы фестиваля работы воспринимаются более философски и глубоко. Особенно, если вдруг в ночной тиши вдруг раздаются звуки, похожие на выстрелы.



«Жизнь и смерть — рядом, и «О человеческом» — это как раз о жизни и о смерти», — пояснил идею автор аудиовизуальной инсталляции «Афина с далеких звезд» Майк Ив, работавший над спектаклями БДТ, Александринского и Театра имени Ленсовета.

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В это время рядом в небо взмывают прожектора — идет настройка центральной работы фестиваля, — «5х2х1,5» петербургской команды SmartLight, обычно работающей на концертах звезд, таких как Дима Билан и Тина Кузнецова. Чтобы переместить инсталляцию из неоновых трубок на середину залива, требуется катамаран.



Создание инсталляции — еще в процессе, а описание концепции на стенде оставляет пространство для раздумий: «Внутри динамического светового механизма время от времени появляются вспышки, которые напоминают человеческие силуэты, но кажутся странными. Кто это, пришельцы? Или просто проекции зрительского сознания? Ведь человек так хочет видеть во всем что-то человеческое — даже в повторяющихся сполохах света внутри странного объекта, оказавшегося там, где его не должно быть».



От красивых конструкций на воде идем в лес. А там, у моста, — «Момент перехода». Сначала кажется, что это название должно относиться к конструкции с крылышками на самом мосту — но нет, та работа именуется «Стержень». А «Момент перехода» — это светящиеся золотистые коконы, висящие на деревьях.



«Это чисто интуитивная форма, — рассказывают авторы инсталляции Сабир Ахмедов и Иван Трибой, подключая электричество ко всем коконам. — Момент перехода — это и не жизнь, и не смерть — ты не знаешь, что это за состояние: ты где-то там, между, ты не можешь предугадать, что будет, ты ни на что не можешь влиять, и при этом ты живешь».



На этом фестивале, впрочем, все заканчивается хорошо, и бабочки из коконов все-таки появляются: ближе к дальней части парка над аллеей распахнуты гигантские крылья проекта Light Together «Эффект бабочки». Как известно, это уже — о значимости мельчайших элементов на всю систему мира.



«Мы собрали около 50 творческих работ на фестивале, и они, как хромосомы, образуют неповторимое сочетание, — вспоминаются слова директора фестиваля Ольги Аршанской. — И это сочетание разных художников даёт какой-то уникальный общий вид, атмосферу, ощущения и смысл, который рождается по совокупности всего, что мы здесь видим. Да, у каждой инсталляции есть свой смысл, своя концепция, своё видение, но в целом они собираются в спектакль».

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Примерно в этой же части парка на воде сияет иллюминацией прямо-таки настоящая спускаемая капсула космического корабля — инсталляцию «Восток-1» художник доделывает, украшая лампочками, стоя в лодке. В динамике звучит уверенная торжественная речь Юрия Гагарина, а за ней — разочарованные голоса героев «Соляриса» Тарковского.



«Много тысяч лет люди ставили памятники другим людям, которые совершали поступки, являлись эталонами, светочами, и одним из таких символов человечества является Юрий Гагарин, — наконец, выбирается из лодки и объясняет свою концепцию художник Илья Трушевский. — Но использовать в XXI веке те же методы, которыми тысячи лет люди работали, — странно, когда есть все средства: свет, звук... Мы кругом видим, как художники применяют современные технологии для развлечения. А мы используем новаторский подход: совместить идею монумента, который существует для передачи памяти поколению о том, каким должен быть человек и что должен делать, чтобы цивилизация сохранилась и продолжала существовать, — и новые технологии».



Уже постепенно направляясь к выходу, едва не пропускаем еще одну инсталляцию, для которой не потребовалось создавать никаких физических объектов. На нас просто «смотрит» дерево возле тропинки — на одну из его пышных ветвей проецируется лицо.



«Эта работа — о деревьях: они — наши компаньоны, они живые, — объясняет автор, Вероника Кислова. — Мне они даже помогают себя лучше чувствовать: когда я воспринимаю их одушевленными, я понимаю, что они очень долго живут, и по их меркам, мои переживания и радости — не настолько значимы: они по-прежнему стоят, переживая все наши беды».



В подтверждение этой мысли с неба подмигивает главная инсталляция этой ночи — звезды: уж они-то «видели» даже больше.



Алина Циопа, «Фонтанка.ру»