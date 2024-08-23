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    За что сидели захватившие заложников в ИК-19

    В прокат выходит третья часть приключений Ларго Винча. Злодея сыграл Джеймс Франко

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    На экраны 29 августа выходит приключенческий боевик французского режиссера Оливье Массе-Депасса «Ларго Винч: Гнев прошлого». Это уже третья часть в цикле про Ларго Винча, плейбоя, авантюриста и наследника огромной финансовой империи, и его попытки противостоять безжалостным конкурентам, готовым на любое преступление. В основу фильмов легла одноименная серия бельгийских комиксов.

    По сюжету в третьем фильме Ларго — уже состоявшийся мужчина и глава корпорации. Внезапно похищают его 15-летнего сына. Начинаются и другие невзгоды: погибает его коллега, причем в убийстве обвиняют Ларго. Его объявляют в международный розыск. Финансовая империя Ларго начинает рушиться. Герой понимает, что за всем этим стоит чей-то план, и собирается самостоятельно выследить врага и вернуть сына.

    Ларго в фильме играет бессменный исполнитель этой роли Томер Сисле. Впервые он сыграл Ларго Винча ещё в 2008 году. Роль злодея, Эцио Бернтвуда, исполнил актер Джеймс Франко. Это первое появление актера на экране с 2019 года. Тогда его обвинили в харассменте сразу несколько женщин, Франко пришлось уплатить 2 миллиона долларов в рамках внесудебного урегулирования дела, заведенного на него. Кроме того, ему отказали в номинации на премию «Оскар» с фильмом «Горе-творец» и убрали его фотографию с обложки Vanity Fair перед самым выходом журнала в печать.

    Съемки проходили в Болгарии, Таиланде и Бельгии.

    16+

    Матвей Пирогов

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