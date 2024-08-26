Ипотека — промышленная и не только. В Смольном запланировали поддержку для предприятий на 2025 год

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербургской промышленности в базовом варианте бюджета на следующий год выписали 4,2 млрд рублей. Ей нужно в 2,5 раза больше — в том числе на рабочих без жилья.

Программы развития промышленности и предпринимательства в Петербурге на 2025 год обсуждали в ЗакСе 26 августа: о своих дополнительных потребностях на нулевых чтениях бюджета заявлял профильный комитет в лице его председателя Кирилла Соловейчика. В целом 4,2 млрд финансовый блок на следующий год готов одобрить хоть сейчас, такая сумма вписана в базовый вариант проекта бюджета. Этого мало, комитет просит еще 10,29 млрд.



Для сравнения: в 2024 году на все про все заложили 11,33 млрд рублей, если не считать адресную программу, по которой идет отраслевая стройка. В том числе 6,34 млрд — это промышленная часть; в 2025 году в нее пока вписали лишь 1,75 млрд, Соловейчик озвучил запрос еще на 9,31 млрд.



Поделиться Поделиться





Самая понятная, хотя и далеко не самая объемная часть — это жилье для рабочих. «Фонтанка» неоднократно рассказывала, что главная задача промышленного и трудового блока — преодолеть дефицит сотрудников рабочих специальностей, под это заточено большое количество проектов. По недавнему прогнозу комитета, потребность промпредприятий в рабочих в 2022–2025 годах составит более 46 тысяч человек (от 10,5 до 13 тысяч каждый год), больше всего нужны будут операторы станков с ЧПУ, слесари, токари, закройщики и др. Наиболее серьезную ставку делают на кратное увеличение выпуска из колледжей и профучилищ, их прямые связи с самими заводами и целевое обучение, переподготовку на производстве.





Но эта же ставка и самая долгоиграющая, а люди нужны уже сейчас. Так что чиновники рассчитывают и на трудовую миграцию — из других российских регионов. А значит, промышленникам нужно, как и коммунальщикам, включать проживание в соцпакет. В частности — за счет компенсации части расходов на аренду.



Самим промышленникам, соответственно, поможет бюджет. Расчет известен: при компенсации трети стоимости аренды город за счет субсидии выделяет до 10 тысяч рублей на сотрудника в месяц, максимальный размер такого возмещения — 12 млн рублей в год на одно предприятие. В 2024 году на это заложено 240 млн рублей, предполагается охватить 30 компаний. Столько же денег комитет запрашивает и на следующий год, чтобы продлить программу, под нее могут попасть 2 тысячи человек.



Поделиться Поделиться





Есть и продолжение. Известно, что одно из лидирующих направлений петербургской промышленности — оборонка, именно она по понятным причинам в прошлом году сделала существенный вклад в рост производства в городе. Еще в прошлом году Смольный решил предусмотреть возможность сдавать иногородним в аренду городское жилье, хотя и до этого они имели на это право наряду с дворниками и почтальонами. «Фонтанка» показывала, какие варианты предлагает «ГосЖилФонд».





Комитет по промышленности хочет попробовать новую меру поддержки: субсидирование предприятий ОПК, которые частично берут на себя ипотеку сотрудников. Компенсация должна составлять 20% от уплаченных процентов по кредиту; размер возмещения — опять же до 10 тысяч рублей на человека в месяц, на одно предприятие — 6 млн в год. При расчете закладывали такие параметры: стоимость квартиры-студии в 5 млн рублей, ставка — 16% в год, первоначальный взнос — 20%, срок ипотеки — 30 лет и на выходе — порядка 52 тысяч рублей в качестве ежемесячного платежа в первые 5 лет.



Если комитет добьется выделения 60 млн рублей из бюджета в 2025 году, воспользоваться новым видом помощи смогут 10 предприятий и 500 человек. Недавно hh.ru сообщал, что, к примеру, спрос петербургских верфей на рабочих в январе — июле 2024 года вырос на 31% по сравнению с годом прошлым.



Заявки комитета на нулевых чтениях бюджета в ЗакСе обсуждали благосклонно, но постоянно возвращались к «домашнему заданию»: показать эффективность уже принятых мер, которые предполагается продлевать и финансировать. Данные по возмещению расходов на жилье для сотрудников в ведомстве все еще собирают, итоги по году подводить пока рано.



Среди других программ, под которые чиновники просят денег, еще одна ипотека — промышленная, именно на строительство промкомплексов. Она рассчитана на 5 лет, финансирование колеблется от 150 млн (это как раз запрос на 2025 год) до 450 млн (в 2026-м). Три года уйдут на отбор 45 проектов. Задача — за счет субсидирования банковской ставки снизить итоговую ставку для предприятия до 8%. Максимальный размер кредита, чтобы войти в программу, — 500 млн.



Поделиться Поделиться





Другие программы по субсидиям, которые комитет хочет обеспечить за счет бюджета, — на внедрение роботизированных систем (причем размер компенсации будет зависеть от того, отечественная это система или нет) и на очистные сооружения. Продолжат помогать и с расходами на подключение к инженерным сетям; правда, практика показывает, что отбор там суровый — за три года за субсидией обратились 67 предприятий, кастинг прошли 10.



Совсем немного — 10 млн — планируют направить на регистрацию объектов интеллектуальной собственности. В прошлом году, по подсчетам комитета, предприятия потратили на это 2,3 млрд рублей.



Для малого и среднего бизнеса хотят предложить аналогичные механизмы для покупки оборудования в лизинг и для переподготовки кадров в общепите.



Поделиться Поделиться





При этом, как и обычно, главные расходы комитета — это субсидирование профильных институтов. 8 млрд рублей хотят дополнительно направить Фонду развития промышленности (в этом году было 4 млрд), именно он льготно кредитует компании. В 2024 году, как сообщается, он уже выдал займов на 2 млрд, еще 5,2 млрд — в работе.





Пока проект бюджета на 2025 год обсуждается в Законодательном собрании без Адресной инвестиционной программы, в рамках которой идет инфраструктурное строительство по каждой из отраслей. Ее общий объем запланирован на уровне 233,7 млрд рублей.