Жилье — рабочим. Поможет ли новая льгота Смольного утолить кадровый голод оборонной промышленности?

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Власти Петербурга хотят сдавать принадлежащее городу жилье сотрудникам оборонных предприятий, которых рассчитывают привлечь из других регионов. Пока речь о доходных домах, в которых соседями рабочих станут дворники, водители автобусов и студенты. Однако свободных помещений едва ли хватит всем желающим.



Возможность сдавать принадлежащее городу жилье организациям оборонно-промышленного комплекса для проживания их работников прописана в проекте постановления, который в начале неделе разместили на портале антикоррупционной экспертизы.



Документ вносит поправки в постановление «О жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Санкт-Петербурга», расширяя перечень сфер, работники которых могут претендовать на аренду городского жилья.

К примеру, сейчас туда можно заселять работников ЖКХ, дорожного строительства, транспорта, почтовой связи, медицинского обслуживания, фармацевтической отрасли, культуры, науки, физической культуры и спорта и ряда других сфер, а также студентов вузов. В списке есть и слово «промышленность». Но как пояснили в жилкоме, это слишком широкое понятие, поэтому решили закрепить конкретно оборонку, чтобы «исключить возможные правовые проволочки».



Как следует из опубликованного проекта постановления, сдавать рабочим (а равно как дворникам, водителям трамваев и студентам) будут принадлежащие городу помещения в домах, в которых проведен капремонт.

Жилье будут предоставлять не бесплатно, а в рамках коммерческого найма, хотя и по ставкам ниже рынка. Но заключать договоры город будет не с самими сотрудниками, а с предприятиями, которые затем смогут сами решить сколько взять со своих работников за проживание, пояснили в жилкоме

Сколько жилья нужно рабочим

Решать проблему кадрового голода в промышленности в том числе за счет жилищных льгот ранее призвал президент Владимир Путин. Ранее участники рынка заявляли о нехватке в Петербурге 20 тысяч рабочих, причем дефицит особенно силен в машиностроении, оборонке и радиоэлектронике.



В комитете по труду оценивают дополнительную потребность скромнее — в 6 тысяч человек. По информации «Фонтанки», только предприятия оборонно-промышленного комплекса заявили о нехватке 5 тысяч рабочих рук, но на самом деле цифра ближе к 7 тысячам. Некоторые крупные заводы не обращаются к городским властям, предпочитая искать персонал самостоятельно.



Ранее власти Северной столицы запустили в регионах консультационные пункты, где их жителям рассказывают о вакансиях в Петербурге. Но потребность может быть закрыта не только за счёт жителей других регионов, но и за счёт самих петербуржцев и даже за счёт повышения производительности труда, говорят в комитете по труду.



По данным опроса комитета по промышленной политике, городские заводы нуждаются в арендном жилье для 4 000 человек. Но в эту цифру входят не только оборонные предприятия.

Правила съема

Как пояснили в жилкоме, у работодателей будет две опции — арендовать койко-места в городских доходных домах, либо отдельные квартиры и комнаты в коммуналках. Первый вариант больше подойдет сезонным работникам, которые приезжают в Петербург без семьи, второй — тем, кто переберется в Северную столицу вместе с домочадцами.

Койко-места в доходных домах предоставляет подвед жилкома «Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга». Сейчас в Петербурге работает 15 таких домов в девяти районах Петербурга. В них 548 жилых помещений. Но большая часть уже сдана.



Свободные варианты указаны на сайте gosfondspb.ru. Самый бюджетный вариант — доходный дом в Стрельне. Одно место там обойдется от 3 170 рублей в месяц. Всего свободно 12 помещений, в каждом из которых от 8 до 18 койко-мест. Там можно поселить 154 человека.

В доходном доме на Южном шоссе во Фрунзенском районе доступно 42 койко-места в девяти помещениях. Стоимость проживания начинается от 4 641 руб. в месяц. В комнате может жить от 2 до 8 человек.



В «немецком» доме на улице Седова предлагается 24 места в трех помещениях. В каждой комнате — минимум четыре человека, максимум — десять. Стоимость начинается от 4 725 рублей в месяц.



В доме на Киевской улице 78 мест в 21 помещении. Жить можно вдвоем, вчетвером и вшестером. Минимальная цена — от 5 436 руб. в месяц за место.

Самый дорогой вариант — в доме на набережной Обводного канала. Там проживание стоит 5 947 руб. в месяц. Всего доступно шесть мест.

В жилкоме подчеркивают, что в стоимость проживания входят и услуги. Доходные дома оборудованы мебелью, постельным бельем, предметами бытовой техники, карнизами, шторами и прочим. В домах есть, как правило, общая кухня-столовая, проводится уборка.

Если суммировать доступное предложение, окажется, в данный момент город готов принять по этой программе всего около 350 иногородних рабочих.

Увеличение фонда пока не планируется, отмечают в жилкоме. Но предоставлять жилье для временного проживания работников могут и администрации районов. «Непригодные для проживания квартиры расселяют, затем их можно отремонтировать и заселять этих людей. Либо квартиры, в которых люди жили по договорам социального найма, после их смерти переходят обратно городу и город их распределяет», — пояснили в ведомстве.



Оценить объем доступного жилья в жилкоме оценить затруднились, сославшись на отсутствие агрегированных данных по районам. Число доступных вариантов также зависит от количества людей других категорий которые на эти квартиры могут претендовать. Так, первоочередное право у льготных категорий очередников — по договорам купли-продажи и социального найма, также такие помещения могут использоваться как маневренный фонд при расселении коммуналок, а уже то, что остается, предоставляется для сдачи в аренду. «Фонтанка» направила запросы в несколько районов, но на момент публикации не получила информацию о доступных для оборонных предприятий вариантах.

Нужно что-то менять

Пока возможности города сильно отстают от потребности бизнеса, предприятия решают проблему сами: для инженеров и управленцев снимают коммерческие апартаменты или возмещают расходы на съем. Обычным работягам предлагают комнаты в хостелах. Недостатка в них в городе нет, но это дополнительные расходы.



Существенным подспорьем стала бы возможность сдавать рабочим приоритетных сфер жилье в рамках соцнайма, говорят собеседники «Фонтанки». Но для этого требуется изменение федерального законодательства. Такая инициатива в рамках поручение президента уже прорабатывается.

«Соцнайм — только одна из форм», — согласились в комитете по промышленной политике. Также обсуждается льготная ипотека для работников ОПК, но для этого также нужны корректировки на федеральном уровне.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

