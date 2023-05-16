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    Оборонным предоставляется общежитие. Смольный обеспечит жильем рабочих оборонных предприятий

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    Власти Петербурга намерены предоставлять жилье работникам оборонных предприятий, следует из проекта постановления, опубликованного 16 мая на портале антикоррупционной экспертизы.

    Предложенные поправки позволяют предоставлять принадлежащие городу жилые помещения, отремонтированные в рамках программы капремонта многоквартирных домов, «организациям оборонно-промышленного комплекса, расположенным на территории Санкт-Петербурга, в целях проживания их работников», говорится в документе.

    Сейчас такая возможность есть, к примеру, у студентов вузов, а также работников организаций сферы ЖКХ, дорожного строительства, транспорта, почтовой связи, медицинского обслуживания, фармацевтической отрасли, культуры, науки, физической культуры и спорта и ряда других отраслей.

    Такие жилые помещения оборудованы мебелью, а также постельным бельем, предметами бытовой техники, карнизами, шторами и прочим. Предоставляется услуга оформления временной регистрации по месту пребывания, говорится в описании программы на сайте жилкома.

    Заключать договоры на основании распоряжений Жилищного комитета будет его подвед «Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга».

    Решение предоставлять жилье рабочим оборонных заводов, вероятно, продиктовано желанием привлечь на них кадры из регионов. Ранее власти Петербурга заявили о нехватке 20 тысяч работников промышленности. Дефицит особенно силен в машиностроении, оборонке и радиоэлектронике. Смольный уже создал консультационные пункты, где жителям других субъектов рассказывают о вакансиях в промышленности. Решать проблему кадрового голода в том числе за счет жилищных льгот ранее призвал президент Владимир Путин.

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