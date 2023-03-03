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    В Петербург — только специалистов. В городе собрались отсекать неквалифицированных приезжих

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    Власти Петербурга хотят ограничить приток в город неквалифицированных иностранцев и заменить их специалистами из других регионов. Как следует из материалов портала госзакупок, для этого планируется создать специальный консультационный пункт, который будет привлекать в город нужные кадры.

    Конкурс на организацию работы «консультационного пункта по вопросам внутренней трудовой миграции в других субъектах РФ» объявило ГАУ «Центр трудовых ресурсов» 3 марта. На это планируется выделить 2 млн рублей. Деятельность площадки будет направлена на «ограничение притока неквалифицированной иностранной рабочей силы в экономику Санкт-Петербурга».

    Победителю предстоит наладить контакт с органами занятости не менее чем в 20 регионах РФ и довести до их жителей информацию об имеющихся вакансиях на предприятиях Петербурга, а также возможностях прохождения профессионального обучения, повышения квалификации.

    Специалистов из других субъектов зовут на работу, в том числе, вахтовым методом. Это позволит оптимизировать «объёмы и профессионально-квалификационную структуру» рабочей силы и развить механизм организованного набора работников для предприятий Петербурга из числа иногородних граждан.

    Параллельно ГАУ «Центр трудовых ресурсов» заказал разработку прогноза баланса рабочих мест и баланса рабочих мест в Санкт-Петербурге, замещаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства. Эти работы обойдутся в 5 млн рублей.

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