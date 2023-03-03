В Петербург — только специалистов. В городе собрались отсекать неквалифицированных приезжих

Власти Петербурга хотят ограничить приток в город неквалифицированных иностранцев и заменить их специалистами из других регионов. Как следует из материалов портала госзакупок, для этого планируется создать специальный консультационный пункт, который будет привлекать в город нужные кадры.



Конкурс на организацию работы «консультационного пункта по вопросам внутренней трудовой миграции в других субъектах РФ» объявило ГАУ «Центр трудовых ресурсов» 3 марта. На это планируется выделить 2 млн рублей. Деятельность площадки будет направлена на «ограничение притока неквалифицированной иностранной рабочей силы в экономику Санкт-Петербурга».