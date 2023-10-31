Сколько получают самые высокооплачиваемые рабочие оборонного комплекса Петербурга

Фото: Петр Ковалев/ТАСС Поделиться Поделиться





Еще какой-то год назад представители рабочих профессий, так называемые «синие воротнички», о зарплате в 100 тысяч рублей в Петербурге могли только мечтать — средняя оплата труда по отрасли колебалась в районе 76 тысяч. За год слесарей, фрезеровщиков и сварщиков стали ценить больше — их зарплаты, по данным ресурса по поиску работы HeadHunter, выросли в среднем на треть.



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Бесплатное питание

У производителя обмундирования, форменной и спецодежды «БТК Групп» открыто 63 самых разных вакансии, но со средним профобразованием готовы взять только электромонтера и раскройщика. И тому, и другому представителю рабочей профессии обещают платить от 50 тысяч рублей, правда, указанную сумму на руки получит только раскройщик — зарплата электромонтера уменьшится после налогообложения. Раскройщика готовы взять с опытом работы не менее 1 года. На 12-часовой смене два дня через два ему предстоит настилать и раскраивать все виды материалов, подгонять детали для кроя, если ткань с рисунком, и свободно ориентироваться в карте кроя. Зарплату в 50 тысяч сверхвысокой не назовешь, но компания старается — работнику оформят ДМС, обещают и бесплатное питание.



В фирму «Техинком», которая работает в интересах Минобороны РФ и выпускает бронежилеты, боевую и туристическую экипировку, на зарплату в 45 тысяч рублей ищут грузчика и швею. Больше готовы платить лишь мастеру участка — от 57 тысяч рублей на руки с опытом от 1 года. Обязанности мастера — с 7 утра и до половины четвертого выдавать задания по раскрою и производству швейных изделий, обеспечивать их выполнение и вести отчетность. Работнику обещают полный соцпакет, «белую» зарплату, и с первого дня оформление по ТК.



Нужно корочку и запись в трудовой

Одно из старейших военных производств России АО «НПП Краснознаменец», которое специализируется на производстве изделий военного и гражданского назначения «в области средств инициирования, воспламенения и взрывания», или по-простому, оружия и боеприпасов, ищет рабочих на 16 вакансий. Самую высокую зарплату — до 69 тысяч рублей — готовы платить токарю с опытом от 1 года. Задачи перед ним будут ставить нетривиальные — изготавливать детали для ремонта нестандартного оборудования.



— Зарплата зависит от разряда. Есть еще подработки, так что зарплата может быть еще больше. Трудоустройство официальное, зарплата «белая». Обязательно корочку, запись в трудовой книжке. Есть несколько позиций в разных цехах, — объяснили в компании.

Получка в 70 тысяч тоже не предел мечтаний, но, отработав больше года, можно рассчитывать на доплату за выслугу лет и разные премии.

Вставать придется рано

«Балтийскому заводу», одному из ведущих судостроительных заводов страны, нужны судовые изолировщики, маляры, сверловщики, достройщики судов и сварщики, им предприятие готово платить от 55 до 70 тысяч рублей. Но дороже всего здесь оценили труд слесаря-монтажника, судового трубопроводчика и сварщика, представителей этих рабочих профессий приглашают на зарплату от 100 тысяч рублей. Правда, сумма указана до вычета налогов, и на руки стоит ждать от 87 тысяч. Вставать придется с утра пораньше — смена начинается в 7:20. От соискателей требуется опыт в судостроении. Счастливчика оформят с первого дня, а по окончании испытательного срока благословят ДМС.



Самую высокую зарплату — до 90 тысяч рублей — на одном из старейших судостроительных предприятий Петербурга «Адмиралтейские верфи» предлагают оператору станков с программным управлением. От соискателя требуют среднее профобразование, не менее трех лет опыта работы на токарном станке, навыки наладки и составления программ. Пять дней в неделю придется вставать ни свет ни заря — смена начинается с 7:20 утра, зато и заканчивается рано — в 16:15, а в пятницу еще на час раньше. С временем на обед строго — придется уложиться в 43 минуты. Взамен работнику полагается, кроме устройства по ТК, через год ДМС и возможность учиться за счет предприятия. Токарю, электромонтеру, сборщику-достройщику обещают платить от 80 тысяч рублей.



На судостроительном заводе «Северная верфь» открыты 40 вакансий, но рабочий персонал ищут только на 7 позиций. Самую высокую зарплату — до 94 тысяч рублей — обещают слесарю-ремонтнику технологического оборудования. Требования к соискателю высоки — опыт не менее трех лет и разряд не ниже четвертого.

Адаптироваться к 12-часовой смене

АО «Концерн «НПО «Аврора», где разрабатывают и изготавливают интегрированные комплексы систем управления для речных и морских судов, самую высокую зарплату предлагает оператору — наладчику станков с ПУ. Ему обещают платить 80 тысяч рублей, правда, это брутто-сумма до вычета налогов.

Требования к соискателю строгие: он должен адаптироваться к 12-часовой рабочей смене 3 дня через 3, уметь вытачивать втулки и прочие детали на станках восьми типов, настраивать их и ловко читать чертежи. За самоотверженный труд предприятие отблагодарит его «белой» зарплатой, ДМС и возможностью повышать квалификацию за счет завода.



Готовы рассматривать женщин

У российской группы компаний «Геоскан», которая разрабатывает и производит беспилотные летательные аппараты, открыто 40 вакансий, но «синий воротничок» ищут только на место станочника/токаря-фрезеровщика с опытом не менее трех лет.

С половины девятого утра и до пяти ему предстоит подготавливать заготовки под обработку на токарном и фрезерном станке, работать на гильотине и ленточнопильном станке. Кроме официального трудоустройства и ДМС через полгода работы, работника ждут корпоративные выезды на природу и изучение английского с доплатой половины стоимости от компании.

— Зарплата зависит от опыта. На старте на руки около 70 тысяч может получать только человек с хорошим опытом, если вчерашний студент, то зарплата может быть ниже. Если женщина имеет опыт работы на станке, мы готовы рассматривать. Единственное, заготовки тяжелые, и тут вопрос, насколько женщина к этому готова, — рассказали в компании.



Зарплата зависит от компетенций

АО «Концерн «Гранит-Электрон», который специализируется на создании комплексов радиоэлектронного вооружения для ВМФ, ищет работников на 10 позиций, но рабочих позиций только две — техник по контролю качества с зарплатой от 60 тысяч рублей, и слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры, ему готовы платить от 80 тысяч рублей.



— Зарплата зависит от компетенций и опыта, разряда и так далее. До 100 тысяч заработать реально, — сообщили в отделе кадров компании.

На вакансию готовы рассматривать специалиста с опытом аналогичной работы от 1 года. Кроме всех прочих благ в виде трудоустройства по ТК, бассейна и совместных выездов на природу, работника по итогам года ждет 13-я зарплата.

Если сразу встанет за станок

Ведущее предприятие страны по производству оптических приборов и систем АО «ЛОМО» на зарплату от 80 тысяч рублей срочно ищут токаря, слесаря механосборочных работ, фрезеровщика, оптика-механика, монтажника и регулировщика радиоэлектронной аппаратуры. Кроме наличия опыта, от соискателя требуют наличие воинского учета, отсутствие вредных привычек тоже обязательный параметр. Кроме официального трудоустройства и дружного коллектива, работник получит возможность расти профессионально, а житель Ленобласти — еще и компенсацию проезда.



— Зарплата зависит все-таки от опыта работы. Если 5–6 разряд, то может быть и выше, если новичок, которого нужно обучать, там от 50. Если придет и сразу встанет за станок, то можно и больше 100. В связи с чем срочный набор? У нас военный завод, большой заказ, — рассказали в отделе кадров.

Сразу бежать на «ЛОМО» на собеседование не нужно, для начала лучше отправить резюме.

Если готов сверхурочить

В концерне «МПО — Гидроприбор», где создают морское подводное оружие, открыты шесть рабочих вакансий — токарь, шлифовщик, слесарь, монтажник радиоаппаратуры и регулировщик, их заработок колеблется в диапазоне от 75–110 тысяч рублей до вычета налогов. От 120 тысяч, тоже брутто, предлагают лишь наладчику станков и манипуляторов с программным управлением. Кроме всего прочего, придется делать детали на токарных автоматах продольного точения или японском токарно-фрезерном станке. Оплата сдельная и зависит от нормы выработки, разряда и дополнительных выплат за наладку двух и более станков.



— Реальный заработок зависит от человека. Если он готов сверхурочить, то могут и больше суммы получаться, и по 150 получается, за двустаночность и повышение норм выработки тоже доплата, — рассказали в компании.



Кроме «белой» зарплаты и ДМС, работнику полагаются льготные детские путевки в лагерь, базу отдыха и бассейн.

Самую высокую зарплату ведущее предприятие страны по созданию гидроакустической техники для ВМФ АО «Концерн Океанприбор» предлагает токарю-универсалу. За пятидневную рабочую неделю ему готовы платить до 90 тысяч рублей на руки. Предпочтение отдадут рабочему с трехлетним опытом, который умеет обращаться с титаном и инструментальными сталями. Кроме ежегодной индексации зарплаты, на предприятии обещают частично компенсировать отдых в карелии и Краснодарском крае.

Столько же — до 90 тысяч рублей — готовы платить на «Пролетарском заводе» слесарю-ремонтнику и зуборезчику, а оператору станков с программным управлением — до 100 тысяч. Заводчанин может рассчитывать на материальную помощь к отпуску, дополнительный отпуск к свадьбе и 1 сентября, а также повышение квалификации за счет работодателя.



«Берем высокими зарплатами»

Кингисеппский машиностроительный завод ищет работников в петербурге на 113 рабочих вакансий. Самую высокую оплату — до 160 тысяч рублей — предлагают механику по ремонту дизельных генераторных установок. От соискателя со средним техническим образованием требуется понимать, как работает двигатель внутреннего сгорания, наличие опыта от 1 года приветствуется.

— У нас в среднем по заводу зарплата у рабочих 120–140 тысяч рублей. Специалисту индукционных печей, слесарю по ремонту оборудования, плавильщику предлагаем 130 тысяч, токари-расточники и инженеры по ремонту станков с ЧПУ — от 120 тысяч, и в данном случае инженер не обязательно должен иметь высшее образование. Бассейнов и путевок в детские лагеря у нас нет, мы берем больше высокими зарплатами, — рассказал специалист по кадрам.



Кроме официальной зарплаты, работника ждет питание в корпоративной столовой с бюджетными ценами.



Достойную зарплату от 160 тысяч рублей предлагает «синим воротничкам» арматуростроительный завод «Армалит». Столько готовы платить оператору-наладчику горизонтально-расточного станка, токарю, оператору-наладчику токарных обрабатывающих и карусельных центров, токарно-фрезерной группы и вертикально-обрабатывающего центра. Любопытно, что ровно такую же зарплату — 160 тысяч рублей — обещают инженерно-техническому работнику с высшим образованием на должности ведущего инженера-конструктора АЭС. От рабочего ждут опыта не менее трех лет, разряд не ниже четвертого и уверенное чтение чертежей. Кроме «белой» зарплаты и повышения квалификации за счет предприятия, работник может рассчитывать на частичную компенсацию детского отдыха и ДМС, а иногородний — на место в общежитии или компенсацию части оплаты за съем жилья.



Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

