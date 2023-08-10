Две роты соседей с двухъярусным размещением. Какое жилье Смольный предлагает работникам оборонных предприятий

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

«Фонтанка» изучила, какое жилье городские власти предоставляют петербургским компаниям для размещения временных работников. Условия как в самом спартанском общежитии: двухъярусные кровати, душ и туалет — в конце коридора. Ложка меда тоже есть: цены на койко-место стартуют всего от 4 тысяч рублей в месяц. Арендовать его может только юрлицо по договору.



В мае этого года власти Петербурга готовили документ, которым для работников оборонно-промышленного комплекса открывались для условно-бесплатного проживания двери квартир жилфонда Петербурга, как это давно работает для почтальонов, дворников и еще нескольких категорий рабочих профессий. На этапе антикоррупционной экспертизы проекта выяснилось, что изобретать велосипед не нужно — таким правом наравне с дворниками и почтальонами работники ОПК обладают аж с 2010 года.



Собственно, кроме желания жить в общежитии с коллегами, от работников оборонки ничего и не требуется — хлопоты по заключению договора с Жилищным комитетом, а также бремя оплаты койко-места предприятие-работодатель берет на себя.



«Фонтанка» посмотрела, на какие условия проживания может рассчитывать рабочий петербургского предприятия, не имеющий собственного жилья и согласившийся делить быт с коллегами по цеху.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Один холодильник на 20 человек



Дом, куда заглянули журналисты, находится на Киевской улице. Построили его в 1917 году, капитально отремонтировали в 2015-м.

В каждой квартире здесь по 5–10 комнат, средняя их площадь — 18 «квадратов», но на деле может быть и 30 кв. метров на троих человек, и 20 на шестерых с двухъярусными кроватями.

Убранство скромное: у окна в комнате на троих — стол с четырьмя стульями, три кровати, три тумбочки, два платяных шкафа. Койко-место в двухместном номере обойдется от 7,9 тысячи рублей в месяц, в шестиместном — от 5,5 тысячи.



Быт в доходном доме на Киевской мало отличается от общежития в лучших его проявлениях: туалет и душ — на этаже, на 7 комнат — одна кухня, на 20 человек — один холодильник. Своеобразный норматив сложился из практики и финансирования.

Как только одна из комнат освобождается, ее осматривают и, если требуется, делают косметический ремонт, так что новых жильцов она встречает уже обновленной.



Администрация предоставляет постояльцу постельное белье, на себя берет и хлопоты по его стирке. А вот следить за своими вещами придется самостоятельно: в общей постирочной стоять в очередь к стиральной машинке и гладильной доске. Платить за пользование техникой ничего не нужно — all inclusive, все включено в плату за проживание.



Если есть какая-то проблема, например прорвало трубу, решать эти вопросы берется администратор.

Взамен от постояльца потребуют соблюдать правила общежития: не пить и не курить в комнате, не готовить там и не есть, не передвигать мебель и не водить гостей. Держать животных тоже нельзя, а вот разводить цветочки на окне можно.

Нарушителя, трижды пойманного с поличным, выселяют без разговоров и промедления — помещение придется освободить в течение дня.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Кучность влияет на расценки

Во временное жилье рабочих, которые трудятся во благо города, расселяет оператор госпрограммы «ГосЖилФонд», созданный еще в 1997 году. В его распоряжении в разных районах города имеются 2 962 койко-места в 15 домах, которые обычай делового оборота прозвал доходными.

По сути, говорят в организации, таковыми большинство этих домов задумывались еще на этапе постройки. Например, самый древний в фонде — доходный дом на ул. Красного Текстильщика под номером 13 — возведен в 1850 году, чуть позже, в 1865-м, построен доходный дом на Лиговском проспекте, 46. Самое «свежее» трио, 1948 года, стоит на улице Седова под номерами 3, 4 и 6.



Несколько раз за свою жизнь дома меняли владельцев и, сохранив формат, перешли в собственность муниципальных образований.

Практически во всех сделали капремонт. Самый свежий, 2018 года, ремонт в доме 13 на Герасимовской, самый давний, с 2011 года, капремонт в доме №15 на Нарвской, №76 на набережной Обводного канала, №146 на Лиговском проспекте, №62 на Южном шоссе и №13 на Театральной аллее в Стрельне.



В очень старых домах за счет бюджета провели реконструкцию и перепланировку, разделив огромные комнаты для проживания от 3 до 8 жильцов, исходя из требуемых СанПиНом 8 метров на каждого. Есть и исключения: в домах на Киевской, 8, Пилотов, 25, и Южном шоссе, 62, можно найти двухместные номера, а на набережной Обводного канала — даже одноместный. Компанейское расселение местами тоже сохранилось: на Театральной аллее в Стрельне можно попасть в комнату на 18 человек, на набережной реки Карповки — делить быт с 16 коллегами. К двухъярусным кроватям тоже нужно быть готовым.

Кучность заселения, как в гостинице, влияет и на расценки: чем меньше народа, тем больше кислорода и, соответственно, дороже. Койко-место в одноместной комнате стоит от 11,3 тысячи рублей в месяц, в двухместном номере — от 8 тысяч, в четырехместном — от 4,1 тысячи, в 18-местном — от 3,2 тысячи рублей. Влияет на ценник и близость к метро — чем ближе, тем дороже.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Кому здесь будут рады



На сегодняшний день 2 632 койко-места заняты работниками жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, строительства, рыбообрабатывающих и судоремонтных предприятий и заводов. Заселиться вот так запросто человеку с улицы, даже если он и работает во благо города, не получится — Жилищный комитет заключает договоры только с юридическими лицами. Сотрудников же петербургских организаций ЖКХ, благоустройства, капстроительства, дорожных, транспортных, промышленных, топливно-энергетических, образовательных, культуры, науки, физкультуры и спорта обязательно поселят, если предприятие обратится в Жилищный комитет с заявкой и будут свободные места. На сегодня свободны 294.

