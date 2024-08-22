Прокуратура Петербурга отменила второе дело СК о превышении полномочий полиции в истории с «Русской общиной»

Заместитель прокурора Петербурга Алексей Мещерский отменил постановление городского СК о возбуждении дела по двум статьям УК в отношении сотрудников полиции, которые вечером 19 августа задержали участников «Русской общины», оказавшихся в центре конфликта с таксистами на Комендантском проспекте, об этом 22 августа стало известно «Фонтанке».

Речь идет о возбужденном накануне деле о превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц ( п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ), и служебном подлоге ( ч. 2 ст. 292 УК РФ). Следствие полагает, что полиция действовала при задержании активистов «Русской общины» «без законных на то оснований». Активисты, по убеждению СК, хотели лишь «выяснить причины происходящих на данном месте конфликтов в сфере такси».