Прокуратура Петербурга отменила второе дело СК о превышении полномочий полиции в истории с «Русской общиной»

Заместитель прокурора Петербурга Алексей Мещерский отменил постановление городского СК о возбуждении дела по двум статьям УК в отношении сотрудников полиции, которые вечером
Речь идет о возбужденном накануне деле о превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц (
Однако в прокуратуре считают, что «обстоятельства, на основании которых принято решение о возбуждении уголовного дела, объективно не подтверждены, а само постановление следователя не мотивировано».
Инцидент произошел в этот понедельник, когда несколько десятков мужчин приехали на «стрелку» с приезжими таксистами. Они утверждали, что «нелегалы» угрожали русским, поэтому инициативные граждане поехали на подмогу. Таксисты вызвали полицию. Приехавшие на место силовики никаких нелегалов среди конфликтующих не нашли. Тогда в отдел уехали активисты «Русской общины», на некоторых из них оформили административные протоколы. На следующий день суд назначал десятерым из них сутки ареста каждому, и они сразу же вышли на свободу, поскольку отбыли это наказание с момента задержания. Двоим уроженцам Дагестана назначили по трое суток ареста.
Ситуация находится под пристальным вниманием главы СК Александра Бастрыкина, который поручил начать следственные действия о превышении должностных полномочий (286 УК РФ). Следователи нагрянули
Позже первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Петербургу возбудило дело сразу по двум статьям, которое сегодня было вновь прекращено прокуратурой.
«Фонтанка» подробно рассказывала о конфликте на Комендантском. В июле в той же части города произошла перестрелка.