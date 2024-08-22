    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 25

    1 м/с, ю-в

    756мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.69eur101.95
    СРОЧНО

    Атакованный в порту «Кавказ» паром затонул

    Прокуратура Петербурга отменила второе дело СК о превышении полномочий полиции в истории с «Русской общиной»

    2973
    21 комментарий

    Заместитель прокурора Петербурга Алексей Мещерский отменил постановление городского СК о возбуждении дела по двум статьям УК в отношении сотрудников полиции, которые вечером 19 августа задержали участников «Русской общины», оказавшихся в центре конфликта с таксистами на Комендантском проспекте, об этом 22 августа стало известно «Фонтанке».

    Речь идет о возбужденном накануне деле о превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц (п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ), и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Следствие полагает, что полиция действовала при задержании активистов «Русской общины» «без законных на то оснований». Активисты, по убеждению СК, хотели лишь «выяснить причины происходящих на данном месте конфликтов в сфере такси».

    Однако в прокуратуре считают, что «обстоятельства, на основании которых принято решение о возбуждении уголовного дела, объективно не подтверждены, а само постановление следователя не мотивировано».

    Инцидент произошел в этот понедельник, когда несколько десятков мужчин приехали на «стрелку» с приезжими таксистами. Они утверждали, что «нелегалы» угрожали русским, поэтому инициативные граждане поехали на подмогу. Таксисты вызвали полицию. Приехавшие на место силовики никаких нелегалов среди конфликтующих не нашли. Тогда в отдел уехали активисты «Русской общины», на некоторых из них оформили административные протоколы. На следующий день суд назначал десятерым из них сутки ареста каждому, и они сразу же вышли на свободу, поскольку отбыли это наказание с момента задержания. Двоим уроженцам Дагестана назначили по трое суток ареста.

    Ситуация находится под пристальным вниманием главы СК Александра Бастрыкина, который поручил начать следственные действия о превышении должностных полномочий (286 УК РФ). Следователи нагрянули в 35-й отдел полиции, производство по уголовному делу было прекращено на следующий день по решению зампрокурора Петербурга Алексея Мещерского. Надзорный орган счел, что в документах СК содержатся общие указания, без конкретики. Решающим было и то, что суд признал активистов «Русской общины» виновными в мелком хулиганстве.

    Позже первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Петербургу возбудило дело сразу по двум статьям, которое сегодня было вновь прекращено прокуратурой.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о конфликте на Комендантском. В июле в той же части города произошла перестрелка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Прокуратура
    ЛАЙК4
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 21

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    21
    close