Следственный комитет вновь возбудил уголовное дело из-за задержания активистов «Русской общины», которые пытались устроить разборку с таксистами на Комендантском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства вечером
Инцидент с участием «Русской общины» произошел вечером
20-го же августа по личному поручению Александра Бастрыкина СК начал активные следственные действия по делу, возбужденному по
В пресс-службе СК заявляют, что решение прокуратуры обжалуется.
Вместе с тем первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело уже по двум статьям: по
Следственный комитет настаивает, что полиция действовала при задержании активистов «Русской общины» «без законных на то оснований». Активисты, по убеждению СК, хотели лишь «выяснить причины происходящих на данном месте конфликтов в сфере такси». Сотрудников полиции обвиняют в том, что они составили «подложные документы о совершении активистами мелкого хулиганства». Материалы, переданные в суд, СК называет «фиктивными».
«Проводятся следственные действия, направленные на установление причастных к совершению преступления лиц», — подчеркивают в СК.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин известен как сторонник антимигрантской политики и жестких мер в отношении приезжих.
«Фонтанка» подробно рассказывала о конфликте на Комендантском. В июле в той же части города произошла перестрелка.
СК возбудил новое дело о превышении должностных полномочий из-за задержания активистов «Русской общины»
Следственный комитет вновь возбудил уголовное дело из-за задержания активистов «Русской общины», которые пытались устроить разборку с таксистами на Комендантском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства вечером
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