СК возбудил новое дело о превышении должностных полномочий из-за задержания активистов «Русской общины»

Следственный комитет вновь возбудил уголовное дело из-за задержания активистов «Русской общины», которые пытались устроить разборку с таксистами на Комендантском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства вечером 21 августа . Несколькими часами ранее стало известно, что прокуратура отменила возбуждение первого дела о превышении должностных полномочий по этому же поводу.



Инцидент с участием «Русской общины» произошел вечером 19 августа : несколько десятков мужчин приехали на «стрелку» с приезжими таксистами. Они утверждали, что «нелегалы» угрожали русским, поэтому инициативные граждане поехали на подмогу. Окруженные таксисты и вызывали на место полицию. Приехавшие на место силовики никаких нелегалов среди участников конфликта не обнаружили. Русские активисты противостояли нескольким уроженцам Дагестана. Активистов «Русской общины» задержали, на некоторых оформили административные протоколы. 20 августа суд назначил десятерым из них сутки ареста каждому (и они сразу вышли на волю, поскольку отбыли это наказание с момента задержания). Двоим уроженцам Дагестана назначили по трое суток ареста.



20-го же августа по личному поручению Александра Бастрыкина СК начал активные следственные действия по делу, возбужденному по ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Следователи пришли в 35-й отдел полиции, чтобы изучить все обстоятельства произошедшего. Производство по уголовному делу было прекращено на следующий же день, по решению зампрокурора Петербурга Алексея Мещерского. По данным «Фонтанки», надзорный орган счел, что в документах о возбуждении дела содержатся только общие указания, без конкретики. Решающим для прокуратуры аргументом было то, что суд признал активистов «Русской общины» виновными в мелком хулиганстве.



В пресс-службе СК заявляют, что решение прокуратуры обжалуется.



Вместе с тем первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело уже по двум статьям: по п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).



Следственный комитет настаивает, что полиция действовала при задержании активистов «Русской общины» «без законных на то оснований». Активисты, по убеждению СК, хотели лишь «выяснить причины происходящих на данном месте конфликтов в сфере такси». Сотрудников полиции обвиняют в том, что они составили «подложные документы о совершении активистами мелкого хулиганства». Материалы, переданные в суд, СК называет «фиктивными».



«Проводятся следственные действия, направленные на установление причастных к совершению преступления лиц», — подчеркивают в СК.



Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин известен как сторонник антимигрантской политики и жестких мер в отношении приезжих.



«Фонтанка» подробно рассказывала о конфликте на Комендантском. В июле в той же части города произошла перестрелка.

