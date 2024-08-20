Бастрыкин услышал зов петербургской «Русской общины» и поручил возбудить дело в отношении полицейских

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин практически молниеносно ответил на мольбы о помощи, рассылаемые членами «Русской общины» в Петербурге. Глава ведомства поручил
«Глава ведомства поручил и. о. руководителя ГСУ СКР по Санкт-Петербургу
Несколько активистов «Русской общины» провели ночь в отделах полиции Приморского района и получили протоколы о мелком хулиганстве. Мужчин задержали на Комендантском проспекте, куда они явились на разговор с «южными бомбилами», которые якобы угрожали русским таксистам.
Дружинники обратили свой взор на парковку в районе дома