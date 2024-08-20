Бастрыкин услышал зов петербургской «Русской общины» и поручил возбудить дело в отношении полицейских

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин практически молниеносно ответил на мольбы о помощи, рассылаемые членами «Русской общины» в Петербурге. Глава ведомства поручил 20 августа возбудить уголовное дело в отношении полицейских, которые якобы без оснований задержали дружинников на «стрелке» с таксистами.



«Глава ведомства поручил и. о. руководителя ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Парастаевой М. Г. возбудить уголовное дело в отношении сотрудников полиции по факту незаконного задержания активистов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении.

