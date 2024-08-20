    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 20

    0 м/с, штиль

    764мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.54eur98.94

    Бастрыкин услышал зов петербургской «Русской общины» и поручил возбудить дело в отношении полицейских

    1932
    13 комментариев

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин практически молниеносно ответил на мольбы о помощи, рассылаемые членами «Русской общины» в Петербурге. Глава ведомства поручил 20 августа возбудить уголовное дело в отношении полицейских, которые якобы без оснований задержали дружинников на «стрелке» с таксистами.

    «Глава ведомства поручил и. о. руководителя ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Парастаевой М. Г. возбудить уголовное дело в отношении сотрудников полиции по факту незаконного задержания активистов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении.

    Несколько активистов «Русской общины» провели ночь в отделах полиции Приморского района и получили протоколы о мелком хулиганстве. Мужчин задержали на Комендантском проспекте, куда они явились на разговор с «южными бомбилами», которые якобы угрожали русским таксистам.

    Дружинники обратили свой взор на парковку в районе дома № 71 по Комендантскому проспекту после стрельбы, которую устроили бомбилы в ходе возникшего конфликта интересов. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК8
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close