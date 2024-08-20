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Происшествия Полиция задержала членов «Русской общины» в Петербурге на «стреле» с таксистами

Полиция задержала членов «Русской общины» в Петербурге на «стреле» с таксистами

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29 комментариев

Несколько участников объединения петербургской «Русской общины» оказались в полиции после сбора на Комендантском проспекте. Дружинники пришли туда вечером 19 августа, чтобы вновь пообщаться с таксистами. Активисты в своих публикациях утверждают, что «нелегалы» начали угрожать русским водителям, поэтому они прибыли на подмогу.

Несколько десятков рослых и крепких петербуржцев приехали на парковку, отмеченную июльской стрельбой. Противостояли им, судя по кадрам, несколько брюнетов, как уточнили в полиции, — все граждане России, родом из Дагестана. Нелегалы на месте обнаружены не были. По мнению дружинников, их задержали незаконно, тем не менее все подчинились. В отношении мужчин составлены протоколы о мелком хулиганстве. «Русская община» с таким решением не согласна и призывает главу СК Александра Бастрыкина. Собеседник «Фонтанки» в полиции назвал случившееся очередной пиар-акцией петербургских националистов.

Дружинники обратили свой взор на парковку в районе 71 дома по Комендантскому проспекту после стрельбы, которую устроили бомбилы в ходе возникшего конфликта интересов. По данному факту СК возбудил уголовное дело о хулиганстве.

«Русская община» — организация, целью которой, по словам участников, является взаимопомощь. Активисты ездят на разборки с иностранцами, проверяют бары на предмет оскорбления чувств верующих. На данный момент «Русская община» — крупнейшая националистическая легальная организация в стране.

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Комментарии
29
Карабас Барабас
20 августа 2024, 10:30
"проверяют бары на предмет оскорбления чувств верующих" Вот оказывается где верующих надо искать....
Заливщик голосовых планок
20 августа 2024, 10:25
Это.. Какая-то... Русофобия....?
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