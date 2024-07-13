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    При стрельбе на Комендантском никто не пострадал. Полиция ищет таксистов

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    После стрельбы на Комендантском проспекте в больницы Петербурга не поступала информация о пострадавших. Об этом «Фонтанке» стало известно вечером 13 июля.

    По предварительной информации, вооружившись, отношения выясняли таксисты. К приезду сотрудников полиции они успели исчезнуть. Однако машины, на которых передвигаются стрелки, в данный момент отслеживаются по камерам. По другой информации, задержаны трое участников конфликта.

    читатель «Фонтанки»

    Обновление: По информации ГУ МВД региона, в полицию доставлены трое мигрантов 24, 29 и 34 лет для проверки на причастность к конфликту.

    Выстрелы петербуржцы услышали в 21.30 в районе 71 дома на Комендантском проспекте. Из окон горожане наблюдали группу вооруженных людей. Стрельбой, по предварительной информации, выясняли отношения «бомбилы», которые возят пассажиров до метро. У них возник конфликт интересов, касающийся их заработка.

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    Комментарии 16

    vasilily199114 Июл 2024 в 00:04
    вы что хотите чтобы было как в девяностые???
    +0−0
    ChAS13 Июл 2024 в 23:53
    Стрельба среди бела дня. Даже в 90-ые не помню такого. Дожили. А вообще там транспорта полно ходит по Комендантскому, автобусы, электробусы после того, как маршрутки убрали. Зачем этих чертей кормить? Сами же и делаем им деньги. Ну и Беглову как всегда большой привет!
    +1−0
    Ahmat13 Июл 2024 в 23:52
    Живу в этом районе с рождения уже 30 лет. Обилие завода опасных гостей меня пугает. Хожу с баллончиком, подумываю приобрести травмат для защиты себя и семьи.
    +2−0
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