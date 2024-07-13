При стрельбе на Комендантском никто не пострадал. Полиция ищет таксистов

После стрельбы на Комендантском проспекте в больницы Петербурга не поступала информация о пострадавших. Об этом «Фонтанке» стало известно вечером 13 июля.
По предварительной информации, вооружившись, отношения выясняли таксисты. К приезду сотрудников полиции они успели исчезнуть. Однако машины, на которых передвигаются стрелки, в данный момент отслеживаются по камерам. По другой информации, задержаны трое участников конфликта.
читатель «Фонтанки»
Обновление: По информации ГУ МВД региона, в полицию доставлены трое мигрантов 24, 29 и 34 лет для проверки на причастность к конфликту.
Выстрелы петербуржцы услышали в 21.30 в районе 71 дома на Комендантском проспекте. Из окон горожане наблюдали группу вооруженных людей. Стрельбой, по предварительной информации, выясняли отношения «бомбилы», которые возят пассажиров до метро. У них возник конфликт интересов, касающийся их заработка.