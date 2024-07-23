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    По делу таксистов с Комендантского нашелся раненый и статья для СК. Обыски пока результата не дали

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    Сотрудники Следственного комитета, полиции, Роспотребнадзора и МЧС пришли в кафе на Долгоозерную улицу в Петербурге по делу о покушении на убийство. С пустыми руками пока остались только следователи.

    О прошедших накануне обысках сообщает пресс-служба СК 23 июля. Отмечается, что прошли они по делу «бомбил» с Комендантского. Ранее расследованием занималась полиция, дело было возбуждено по статье о хулиганстве. Дело Следственного комитета по той же статье отменила прокуратура, указав на нарушение УПК, а именно на пренебрежение подследственностью.

    Теперь же выяснилось, что во время стрельбы был ранен один человек, поэтому дело получило квалификацию по статье о покушении на убийство группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом.

    Что же до обысков, то у следователей была оперативная информация, что часть подозреваемых может находиться в кафе на Долгоозерной улице. Интересующих следствие фигурантов в помещении не оказалось, зато нашлись «клиенты» остальных служб. Сотрудники МЧС зафиксировали нарушения пожарной безопасности, Роспотребнадзор нашел недочеты при готовке еды. Также были выявлены шестеро нарушителей миграционных законов — с ними работу продолжит МВД.

    На сегодняшний день по делу о стрельбе 12 арестованных. Известно, что конфликт вечером 13 июля начался из-за претензий между «бомбилами» — они занимаются частным извозом из новой части Комендантского проспекта к метро. Местные жители рассказывали, что в день водитель мог зарабатывать до 20 тысяч рублей.

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