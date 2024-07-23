По делу таксистов с Комендантского нашелся раненый и статья для СК. Обыски пока результата не дали

Сотрудники Следственного комитета, полиции, Роспотребнадзора и МЧС пришли в кафе на Долгоозерную улицу в Петербурге по делу о покушении на убийство. С пустыми руками пока остались только следователи.

О прошедших накануне обысках сообщает пресс-служба СК 23 июля. Отмечается, что прошли они по делу «бомбил» с Комендантского. Ранее расследованием занималась полиция, дело было возбуждено по статье о хулиганстве. Дело Следственного комитета по той же статье отменила прокуратура, указав на нарушение УПК, а именно на пренебрежение подследственностью.