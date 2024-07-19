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    Арестованных после стрельбы на Комендантском проспекте стало двенадцать человек

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    Двенадцатому подозреваемому по уголовному делу о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), возбужденному после стрельбы на Комендантском, избрал меру пресечения Приморский районный суд. Под стражу отправили Эльмана Багаудинова, сообщает 19 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Ранее по этому же уголовному делу в СИЗО отправились Шохруз Кулобиев, Джахонир Идизада, Джоми Игболхуджа, Маджизода Наврузи, Анварджон Муллоев, Бахтовар Аллабердизода, Махмадюсуф Саидов, Аслидин Саидов, Шохруз Кулобиев, Джахонир Идизада, Джоми Игболхуджа.

    Следствие полагает, что 13 июля неустановленные лица, действуя совместно по предварительному сговору, на Комендантском проспекте у дома 66, корпус 1, угрожали применением предметов, похожих на пистолеты и автоматы, в отношении неустановленных лиц, после чего с места преступления скрылись.

    Стрельбу на Комендантском проспекте в районе дома 71 открыли вечером 13 июля. Почти сразу за ней увидели конфликт «бомбил». Местные жители в соцсетях писали, что частные извозчики за 100 рублей возили к метро, по утрам у них был аншлаг. Собеседник «Фонтанки» рассказал, что дневная выручка у одного водителя может доходить до 20 тысяч рублей.

    Уголовное дело о хулиганстве расследует полиция. Дело Следственного комитета по той же статье отменила прокуратура. Решение о его возбуждении сочли незаконным, указав на нарушение УПК, а именно на пренебрежение подследственностью.

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