После стрельбы на Комендантском проспекте в изолятор отправились четверо

Четверых подозреваемых по уголовному делу о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ) после стрельбы на Комендантском проспекте отправил под стражу Приморский районный суд Петербурга. Об этом 17 июля сообщает объединенная пресс-служба судов города.



К вечеру среды суд арестовал Надира Гасанагаева и Аслидина Саидова. Ранее в изолятор отправились Бахтовар Аллабердизод, а также Анварджон Муллоев.



Следствие полагает, что 13 июля неустановленные лица, действуя совместно по предварительному сговору, на Комендантском проспекте у дома 66, корпус 1, угрожали применением предметов, похожих на пистолеты и автоматы, в отношении неустановленных лиц, после чего с места преступления скрылись.