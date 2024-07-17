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    После стрельбы на Комендантском проспекте в изолятор отправились четверо

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    3 комментария

    Четверых подозреваемых по уголовному делу о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ) после стрельбы на Комендантском проспекте отправил под стражу Приморский районный суд Петербурга. Об этом 17 июля сообщает объединенная пресс-служба судов города.

    К вечеру среды суд арестовал Надира Гасанагаева и Аслидина Саидова. Ранее в изолятор отправились Бахтовар Аллабердизод, а также Анварджон Муллоев.

    Следствие полагает, что 13 июля неустановленные лица, действуя совместно по предварительному сговору, на Комендантском проспекте у дома 66, корпус 1, угрожали применением предметов, похожих на пистолеты и автоматы, в отношении неустановленных лиц, после чего с места преступления скрылись.

    Стрельбу на Комендантском проспекте в районе дома № 71 открыли 13 июля в десятом часу вечера. Почти сразу за ней увидели конфликт «бомбил». Местные жители в соцсетях рассказывали, что частные извозчики за 100 рублей возили к метро, по утрам у них был аншлаг. Уголовное дело о хулиганстве расследует полиция. Дело Следственного комитета по той же статье отменила прокуратура. Решение о его возбуждении сочли незаконным, указав на нарушение УПК, а именно на пренебрежение подследственностью.

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    Комментарии 3

    VKuser15134690417 Июл 2024 в 21:11
    Типичные россияне , такие распространенные в Петербурге имена и фамилии...будущее России, безопасность, надежность и доброта...
    +1−0
    ixform17 Июл 2024 в 20:27
    да, я вижу гипертекст и то, что Вы действительно стараетесь это делать и Вам нужно сказать, что эта практика со временем обрастёт большим количеством связей, которые нужно будет обрабатывать иначе чем просто публиковать, если и когда функция трансляции информации получит аргрейд
    +0−0
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