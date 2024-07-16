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    Суд арестовал двух человек после стрельбы на Комендантском проспекте

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    2 комментария

    Двух подозреваемых по уголовноему делу о хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ) после стрельбы на Комендантском проспекте отправил под стражу до 13 сентября Приморский районный суд Петербурга. Об этом 16 июля сообщает объединенная пресс-служба судов города.

    Уточняется, что речь идет о Бахтоваре Аллабердизоде, а также Анварджоне Муллоеве.

    Следствие полагает, что 13 июля неустановленные лица, действуя совместно по предварительному сговору на Комендантском проспекте у дома 66, корпус угрожали применением предметов, похожих на пистолеты и автоматы в отношении неустановленных лиц, после чего с места преступления скрылись.

    Стрельбу на Комендантском проспекте в районе дома № 71 открыли накануне в десятом часу вечера. Почти сразу за ней увидели конфликт «бомбил». Местные жители в соцсетях рассказывали, что частные извозчики за 100 рублей возили к метро, по утрам у них был аншлаг. Уголовное дело о хулиганстве расследует полиция. Дело Следственного комитета по той же статье отменила прокуратура. Решение о его возбуждении сочли незаконным, указав на нарушение УПК, а именно на пренебрежение подследственностью.

    Больше двадцати человек оказались в полиции после стрельбы. Восемь из них получили статус подозреваемых, ещё столько же — протоколы о нарушении миграционного законодательства.

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    Комментарии 2

    почти бросил..)16 Июл 2024 в 23:57
    Остальных, наверное, расстреляли, ведь, в такое непростое для страны время, устроить такую диверсию в тылу!..)
    +0−0
    Огромная польза!16 Июл 2024 в 23:48
    А остальные где? Плюс родственники и весь выводок? Уже в столыпине по дороге домой должны быть.
    +0−0
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