Суд арестовал двух человек после стрельбы на Комендантском проспекте

Двух подозреваемых по уголовноему делу о хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ) после стрельбы на Комендантском проспекте отправил под стражу до 13 сентября Приморский районный суд Петербурга. Об этом 16 июля сообщает объединенная пресс-служба судов города.



Уточняется, что речь идет о Бахтоваре Аллабердизоде, а также Анварджоне Муллоеве.



Следствие полагает, что 13 июля неустановленные лица, действуя совместно по предварительному сговору на Комендантском проспекте у дома 66, корпус угрожали применением предметов, похожих на пистолеты и автоматы в отношении неустановленных лиц, после чего с места преступления скрылись.

