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    Полиция задержала всех, кто бегал и стрелял на Комендантском. В отделах больше 20 человек

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    8 комментариев

    Больше двадцати человек оказались в полиции после стрельбы в Приморском районе Петербурга. Восемь из них получили статус подозреваемых, ещё столько же — протоколы о нарушении миграционного законодательства.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 14 июля задержаны все участники конфликта, который возник из-за разногласий в сфере частных пассажирских перевозок.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    К четверым задержанным ранее добавили ещё четырёх подозреваемых в хулиганстве. Все иностранцы.

    Ещё полтора десятка их соотечественников доставили для проверки, каждый второй её не прошёл. В ведомстве сообщили, что восемь человек получили протоколы о нарушении миграционного законодательства.

    «В отношении них будут приняты меры по принудительному выдворению за пределы Российской Федерации», — добавляют в главке.

    Стрельбу на Комендантском проспекте в районе дома № 71 открыли накануне в десятом часу вечера. Почти сразу за ней увидели конфликт «бомбил». Местные жители в соцсетях рассказывали, что частные извозчики за 100 рублей возили к метро, по утрам у них был аншлаг. Уголовное дело о хулиганстве расследует полиция. Дело Следственного комитета по той же статье отменила прокуратура. Решение о его возбуждении сочли незаконным, указав на нарушение УПК, а именно на пренебрежение подследственностью.

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    Комментарии 8

    kachumnoy14 Июл 2024 в 17:48
    Как это решает проблему по замещению коренного населения инородцами?
    +7−0
    Мillemelle14 Июл 2024 в 17:45
    40 ушей
    +0−0
    Локальный абориген14 Июл 2024 в 17:36
    Эти бомбилы во всех районах города. Налогов не платят, все расчёты налом или переводом. На Александра Невского до Красного текстильщика подвоз осуществляют десятки машин, постоянно мешая общественному транспорту. И ничего не меняется.
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