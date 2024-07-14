Полиция задержала всех, кто бегал и стрелял на Комендантском. В отделах больше 20 человек

Больше двадцати человек оказались в полиции после стрельбы в Приморском районе Петербурга. Восемь из них получили статус подозреваемых, ещё столько же — протоколы о нарушении миграционного законодательства.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 14 июля задержаны все участники конфликта, который возник из-за разногласий в сфере частных пассажирских перевозок.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

К четверым задержанным ранее добавили ещё четырёх подозреваемых в хулиганстве. Все иностранцы.

Ещё полтора десятка их соотечественников доставили для проверки, каждый второй её не прошёл. В ведомстве сообщили, что восемь человек получили протоколы о нарушении миграционного законодательства. «В отношении них будут приняты меры по принудительному выдворению за пределы Российской Федерации», — добавляют в главке.