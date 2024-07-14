Полиция задержала всех, кто бегал и стрелял на Комендантском. В отделах больше 20 человек

Больше двадцати человек оказались в полиции после стрельбы в Приморском районе Петербурга. Восемь из них получили статус подозреваемых, ещё столько же — протоколы о нарушении миграционного законодательства.
Как сообщили «Фонтанке» в
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
К четверым задержанным ранее добавили ещё четырёх подозреваемых в хулиганстве. Все иностранцы.
Ещё полтора десятка их соотечественников доставили для проверки, каждый второй её не прошёл. В ведомстве сообщили, что восемь человек получили протоколы о нарушении миграционного законодательства.
«В отношении них будут приняты меры по принудительному выдворению за пределы Российской Федерации», — добавляют в главке.
Стрельбу на Комендантском проспекте в районе дома