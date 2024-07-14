Четверо в изоляторе после стрельбы на Комендантском проспекте

Четверо иностранцев, доставленных в отдел после стрельбы в Приморском районе Петербурга, задержаны как подозреваемые. Об этом стало известно «Фонтанке» 14 июля. В полицейском главке сообщили, что знают и остальных участников.



По предварительной информации, четверых граждан Таджикистана от 24 до 34 лет задержали накануне вечером неподалёку от места происшествия. Они находились в «Фольксваген Поло», но не в том, на котором уехали участники конфликта.

Все в России нелегально. В отделе они получили протоколы о нарушении миграционного законодательства. Иностранцы процессуально задержаны на двое суток.