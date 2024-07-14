Четверо в изоляторе после стрельбы на Комендантском проспекте

Четверо иностранцев, доставленных в отдел после стрельбы в Приморском районе Петербурга, задержаны как подозреваемые. Об этом стало известно «Фонтанке» 14 июля. В полицейском главке сообщили, что знают и остальных участников.
По предварительной информации, четверых граждан Таджикистана от 24 до
Все в России нелегально. В отделе они получили протоколы о нарушении миграционного законодательства. Иностранцы процессуально задержаны на двое суток.
В Следственном комитете сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве. Основная версия — конкуренция в сфере такси.
«Бомбилы» помогали местным жителям быстрее добраться до метро. В соцсетях рассказывают о поездках за 100 рублей, о которых можно было договориться в том числе в чатах, и об очередях, которые выстраивались к таксистам.
Выстрелы в районе
По данным полиции, сообщений из больниц о пострадавших не поступало. Как уточнили в