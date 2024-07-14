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    Четверо в изоляторе после стрельбы на Комендантском проспекте

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    11 комментариев

    Четверо иностранцев, доставленных в отдел после стрельбы в Приморском районе Петербурга, задержаны как подозреваемые. Об этом стало известно «Фонтанке» 14 июля. В полицейском главке сообщили, что знают и остальных участников.

    По предварительной информации, четверых граждан Таджикистана от 24 до 34 лет задержали накануне вечером неподалёку от места происшествия. Они находились в «Фольксваген Поло», но не в том, на котором уехали участники конфликта.

    Все в России нелегально. В отделе они получили протоколы о нарушении миграционного законодательства. Иностранцы процессуально задержаны на двое суток.

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    В Следственном комитете сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве. Основная версия — конкуренция в сфере такси.

    «Бомбилы» помогали местным жителям быстрее добраться до метро. В соцсетях рассказывают о поездках за 100 рублей, о которых можно было договориться в том числе в чатах, и об очередях, которые выстраивались к таксистам.

    Выстрелы в районе 71-го дома на Комендантском проспекте были слышны накануне в десятом часу вечера. «Фонтанка» показывала видео, которые из окон снимали очевидцы. Один из жителей дома № 66 рассказал полицейским, что слышал крики и видел толпу примерно в полтора десятка человек. Предварительно, вооружены были двое: предполагается, что они палили в воздух из травматики. На месте были найдены с десяток гильз.

    По данным полиции, сообщений из больниц о пострадавших не поступало. Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 14 июля участники конфликта установлены, приняты меры к их задержанию.

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    Комментарии 11

    ixform14 Июл 2024 в 15:13
    почему там нельзя сделать автобус возить людей
    зачем их пустили
    кто будет отвечать за перестрелку
    освободите Зимний дворец
    +0−0
    28022654014 Июл 2024 в 14:52
    а на фотографии это кто...,ленинградцы что-ли...
    +1−1
    firma14 Июл 2024 в 14:26
    Теперь экономика оголится. Да, и нужно, видимо, дикарям сразу в аэропорту выдавать русские паспорта, как в Екатеринбурге, чтобы не тратиться потом на бесплатную высылку
    +0−0
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