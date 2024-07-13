После стрельбы на севере Петербурга возбуждено уголовное дело

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело после перестрелки в Приморском районе. Произошедшее квалифицировано по 213 статье УК РФ «Хулиганство». Об этом «Фонтанке» сообщили в ведомстве 13 июля.



После конфликта в отдел полиции доставлены трое мигрантов. Их проверяют на причастность к инциденту.

Неизвестные открыли стрельбу на Комендантском проспекте вечером 13 июля. Вооруженные мужчины, по предварительной информации, работают таксистами. В перестрелке они решали бизнес-вопросы. К приезду полиции стрелки успели скрыться на машинах. Их автомобили отслеживают по камерам. Пострадавших в конфликте, по предварительным данным, нет.