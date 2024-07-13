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    После стрельбы на севере Петербурга возбуждено уголовное дело

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    3 комментария

    Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело после перестрелки в Приморском районе. Произошедшее квалифицировано по 213 статье УК РФ «Хулиганство». Об этом «Фонтанке» сообщили в ведомстве 13 июля.

    После конфликта в отдел полиции доставлены трое мигрантов. Их проверяют на причастность к инциденту.

    Неизвестные открыли стрельбу на Комендантском проспекте вечером 13 июля. Вооруженные мужчины, по предварительной информации, работают таксистами. В перестрелке они решали бизнес-вопросы. К приезду полиции стрелки успели скрыться на машинах. Их автомобили отслеживают по камерам. Пострадавших в конфликте, по предварительным данным, нет.

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    Комментарии 3

    ProstoZloy14 Июл 2024 в 00:03
    "В перестрелке они решали бизнес-вопросы"
    -Вы, что, хотите, как в 90е ?!
    +0−0
    22335342114 Июл 2024 в 00:03
    Чего?.. 213 статье УК РФ «Хулиганство»....
    На видео группа людей открывает стрельбу,а по сути БАНДА разбирается с другой бандой и это хулиганство????
    +0−0
    73268842413 Июл 2024 в 23:59
    это кубло бомбильское на этапе зарождения надо было разгонять а не после драки махать кулаками
    +1−0
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