После стрельбы на Комендантском проспекте 11 человек отправили в СИЗО

Петербургский суд арестовал 11 фигурантов уголовного дела о конфликте со стрельбой на Комендантском проспекте. Ближайшие два месяца они пробудут под стражей. Подробности «Фонтанке» сообщили в пресс-службе судов города 19 июля.
В качестве подозреваемых по уголовному делу о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ) были задержаны 12 человек. 11 из них отправили под стражу: Шохруз Кулобиев, Джахонир Идизада, Джоми Игболхуджа, Маджизода Наврузи, Анварджон Муллоев, Бахтовар Аллабердизода, Махмадюсуфа Саидова, Аслидин Саидов, Шохруз Кулобиев, Джахонир Идизада, Джоми Игболхуджа.
Стрельбу на Комендантском проспекте в районе дома 71 открыли вечером 13 июля. Почти сразу за ней увидели конфликт «бомбил». Местные жители в соцсетях рассказывали, что частные извозчики за 100 рублей возили к метро, по утрам у них был аншлаг. Денежный вопрос стоит серьезно: собеседник «Фонтанки» рассказал, что дневная выручка у одного водителя может доходить до 20 тысяч рублей.
Уголовное дело о хулиганстве расследует полиция. Дело Следственного комитета по той же статье отменила прокуратура. Решение о его возбуждении сочли незаконным, указав на нарушение УПК, а именно на пренебрежение подследственностью. 16 и 17 июля суд арестовал четырех фигурантов.