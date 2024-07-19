После стрельбы на Комендантском проспекте 11 человек отправили в СИЗО

Петербургский суд арестовал 11 фигурантов уголовного дела о конфликте со стрельбой на Комендантском проспекте. Ближайшие два месяца они пробудут под стражей. Подробности «Фонтанке» сообщили в пресс-службе судов города 19 июля.



В качестве подозреваемых по уголовному делу о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ) были задержаны 12 человек. 11 из них отправили под стражу: Шохруз Кулобиев, Джахонир Идизада, Джоми Игболхуджа, Маджизода Наврузи, Анварджон Муллоев, Бахтовар Аллабердизода, Махмадюсуфа Саидова, Аслидин Саидов, Шохруз Кулобиев, Джахонир Идизада, Джоми Игболхуджа.

