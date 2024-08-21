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    Дело полицейских, задержавших членов «Русской общины», развалилось в прокуратуре

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    Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о групповом превышении должностных полномочий в отношении полицейских из Приморского района Петербурга.

    Как стало известно «Фонтанке» 21 августа, надзорный орган счел, что в документе содержатся только общие указания и никакой конкретики. Более того, районный суд признал задержание членов «Русской общины» обоснованным и назначил активистам и таксистам административное наказание. Возбуждение уголовного дела прокуратура назвала преждевременным.

    Уголовное дело в отношении полиции было возбуждено накануне по указанию председателя СКР Александра Бастрыкина. Глава ведомства отреагировал на недовольство организации «Русская община», участников которой задержали на «стреле» с таксистами недалеко от Комендантской площади. Уже к вечеру Приморский суд назначил административные аресты практически всем задержанным, большая часть отбыла их, пока ждала заседания.

    О том, что произошло на Комендантском проспекте и при чем тут вообще «Русская община», читайте в материале «Фонтанки».

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