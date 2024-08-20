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    Члены «Русской общины» получили 16 суток ареста на всех

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    Десять участников конфликта таксистов на Комендантском проспекте отправятся на сутки под арест, еще двое задержатся на трое суток по решению Приморского районного суда Санкт-Петербурга, 20 августа сообщила объединенная пресс-служба судов в телеграм-канале. К административной ответственности их привлекли по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

    Как следует из постановлений суда, фигуранты, находясь в общественном месте в компании представителей общественной организации «Русская община», допустили нарушение общественного порядка: громко кричали, грубо выражались, мешали проходу граждан и проезду транспорта. Однако сами участники конфликта признавать вину отказались — все, как один, утверждали, что шли по своим делам и в эпицентре заварушки оказались случайно. Однако суд посчитал их задержание «обоснованным и законным» и отправил поразмышлять над своим поведением под арестом.

    Судьбу еще одного задержанного суд решит завтра — у гражданина не оказалось при себе документов.

    Страсти на Комендантском разгорелись накануне. Несколько десятков крепких дружинников беседовали (как они уверяют, культурно) с приезжими таксистами из Северо-Кавказского региона .

    Уроженец Таджикистана вызвал на подмогу представителей группы, позиционирующей себя как общественная организация. В итоге с поля брани все удалились в сопровождении сотрудников МВД.

    Обновлено:

    По уточненным данным, арестованы все 13 участников конфликта.

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    Русская общинаКонфликт таксистовКомендантский проспектСудАрест
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