Члены «Русской общины» получили 16 суток ареста на всех

Десять участников конфликта таксистов на Комендантском проспекте отправятся на сутки под арест, еще двое задержатся на трое суток по решению Приморского районного суда Санкт-Петербурга, 20 августа сообщила объединенная пресс-служба судов в телеграм-канале. К административной ответственности их привлекли по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Как следует из постановлений суда, фигуранты, находясь в общественном месте в компании представителей общественной организации «Русская община», допустили нарушение общественного порядка: громко кричали, грубо выражались, мешали проходу граждан и проезду транспорта. Однако сами участники конфликта признавать вину отказались — все, как один, утверждали, что шли по своим делам и в эпицентре заварушки оказались случайно. Однако суд посчитал их задержание «обоснованным и законным» и отправил поразмышлять над своим поведением под арестом.