Националисты вступились за таксиста из Таджикистана на Комендантском проспекте

Десять человек задержаны после вмешательства «Русской общины» в конфликт таксистов в Приморском районе Петербурга. Националистов на подмогу призвал иностранец.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 20 августа, накануне 41-летний уроженец Таджикистана вызвал представителей группы, позиционирующей себя как общественная организация, для усиления своей позиции в споре с таксистом-конкурентом из Дагестана. Последний же обратился в полицию.
Приехавшие на Комендантский сотрудники увезли всех участников. 38-летний таксист из Дагестана написал заявление, а его конкурент и девять общественников получили протоколы о мелком хулиганстве.
«Благодаря своевременной и профессиональной реакции полицейских на поступившее сообщение о конфликте удалось предотвратить его эскалацию и избежать трагедии, как в случае группового конфликта 13 июля на том же месте. А сотрудникам полиции избежать вердикта «бездействие» со стороны компетентных органов», — добавили в ведомстве.
Компетентные органы в лице Следственного комитете после поручения главы СКР Александра Бастрыкина увидели в действиях полицейских превышение должностных полномочий. По информации следствия, дружинники от «Русской общины» приехали поговорить с «приезжими», которые якобы не давали работать местным таксистам, и были безосновательно задержаны. В полиции с такой трактовкой не согласны.
Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».