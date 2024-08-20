Националисты вступились за таксиста из Таджикистана на Комендантском проспекте

Десять человек задержаны после вмешательства «Русской общины» в конфликт таксистов в Приморском районе Петербурга. Националистов на подмогу призвал иностранец.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 20 августа, накануне 41-летний уроженец Таджикистана вызвал представителей группы, позиционирующей себя как общественная организация, для усиления своей позиции в споре с таксистом-конкурентом из Дагестана. Последний же обратился в полицию.



Приехавшие на Комендантский сотрудники увезли всех участников. 38-летний таксист из Дагестана написал заявление, а его конкурент и девять общественников получили протоколы о мелком хулиганстве.

