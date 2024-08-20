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    А были ли мигранты? СК возбудил дело против полицейских из Петербурга за задержание националистов

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    Первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Петербургу возбудило уголовное дело о групповом превышении должностных полномочий.

    Следствие полагает, что сотрудники полиции безосновательно задержали членов «Русской общины» на Комендантском проспекте накануне вечером. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба ГСУ. Дружинники, по информации СК, приехали поговорить с «приезжими», которые якобы не давали работать местным таксистам.

    «Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление виновных лиц и всех обстоятельств совершенного преступления», — говорится в сообщении главного управления.

    В полиции, по данным «Фонтанки», с такой трактовкой не согласны. Накануне в дежурную часть главка через службу 112 позвонил уроженец Дагестана. Мужчина сообщил, что порядка 30 представителей так называемой «Русской общины» угрожают физической расправой на Комендантском проспекте.

    Прибывшие сотрудники обнаружили в указанном месте толпу общественников и двух таксистов — приезжих из Дагестана. Было установлено, что «Русская община» действует в интересах ООО «Авилон» — компании, оказывающей услуги такси. На месте происшествия присутствовал их представитель. Конфликт, по информации силовиков, произошел из-за спора насчет очередности перевозки граждан от метро «Комендантский проспект».

    По мнению полиции, участники инцидента с июльской стрельбой на Комендантском и спора, произошедшего накануне, никак друг с другом не связаны. Конфликты между перевозчиками возникают здесь периодически из-за густонаселенности района и недостатка автобусов.

    Несколько активистов «Русской общины» провели ночь в отделах полиции Приморского района и получили протоколы о мелком хулиганстве. Мужчин задержали на Комендантском проспекте, куда они явились на разговор с «южными бомбилами», которые якобы угрожали русским таксистам.

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