А были ли мигранты? СК возбудил дело против полицейских из Петербурга за задержание националистов

Первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Петербургу возбудило уголовное дело о групповом превышении должностных полномочий.



Следствие полагает, что сотрудники полиции безосновательно задержали членов «Русской общины» на Комендантском проспекте накануне вечером. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба ГСУ. Дружинники, по информации СК, приехали поговорить с «приезжими», которые якобы не давали работать местным таксистам.



«Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление виновных лиц и всех обстоятельств совершенного преступления», — говорится в сообщении главного управления.

