А были ли мигранты? СК возбудил дело против полицейских из Петербурга за задержание националистов

Первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Петербургу возбудило уголовное дело о групповом превышении должностных полномочий.
Следствие полагает, что сотрудники полиции безосновательно задержали членов «Русской общины» на Комендантском проспекте накануне вечером. Об этом
«Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление виновных лиц и всех обстоятельств совершенного преступления», — говорится в сообщении главного управления.
В полиции, по данным «Фонтанки», с такой трактовкой не согласны. Накануне в дежурную часть главка через службу 112 позвонил уроженец Дагестана. Мужчина сообщил, что порядка
Прибывшие сотрудники обнаружили в указанном месте толпу общественников и двух таксистов — приезжих из Дагестана. Было установлено, что «Русская община» действует в интересах ООО «Авилон» — компании, оказывающей услуги такси. На месте происшествия присутствовал их представитель. Конфликт, по информации силовиков, произошел из-за спора насчет очередности перевозки граждан от метро «Комендантский проспект».
По мнению полиции, участники инцидента с июльской стрельбой на Комендантском и спора, произошедшего накануне, никак друг с другом не связаны. Конфликты между перевозчиками возникают здесь периодически из-за густонаселенности района и недостатка автобусов.
Несколько активистов «Русской общины» провели ночь в отделах полиции Приморского района и получили протоколы о мелком хулиганстве. Мужчин задержали на Комендантском проспекте, куда они явились на разговор с «южными бомбилами», которые якобы угрожали русским таксистам.