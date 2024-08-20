«Для нас важно, чтобы все работали по закону». Конфликт таксистов на Комендантском и при чем здесь вообще русские

Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Эхо разговора общественников из «Русской общины» и петербургских таксистов с дагестанскими корнями долетело до Александра Бастрыкина в два счета. Крайними стали сотрудники полиции. «Фонтанка» рассказывает, кто на ком стоял.



Вечером 19 августа люди в форме приехали на Комендантский проспект, где уже вовсю кипели страсти. Несколько десятков крепких дружинников беседовали, как они уверяют, культурно, с приезжими из северо-кавказского региона таксистами. Соотношение сторон было таким: примерно 30 человек активистов против нескольких мужчин из Дагестана. Последние и позвонили в дежурную часть, подав сигнал SOS. Полиция, послушав разговоры, приняла решение о задержании нескольких дружинников. Они были доставлены в отделы и получили административные протоколы о мелком хулиганстве.



«Русская община» призвала на помощь главу Следственного комитета Александра Бастрыкина. Александр Иванович, как и ожидалось, отреагировал молниеносно. Он тут же поручил исполняющей обязанности руководителя ГСУ СК по Петербургу Марине Парастаевой возбудить уголовное дело в отношении полицейских, которые якобы без оснований задержали общественников. Уже через час подчиненные Бастрыкина отчитались о возбуждении уголовного дела по факту группового превышения должностных полномочий. Противостояние двух ведомств — история не новая. Развитие будет зависеть даже не от прокуратуры, которая пока над схваткой, а от суда. Если административки о мелком хулиганстве устоят в суде, претензия СК в необоснованном задержании развалится. И наоборот.



«Русская община» — это общественная организация для объединения русских людей по принципу взаимопомощи. Так написано на официальном сайте РО. Одна из целей дружинников — развитие русского самоуправления и предпринимательства. В понедельник вечером, по словам активистов, они приехали на Комендантский, чтобы поддержать своих, которых притесняют чужие. Запомните этот момент.

По информации «Фонтанки», в полицию за помощью обратился 38-летний уроженец Республики Дагестан. В Петербурге он работает таксистом на легальных основаниях. В этот понедельник около семи часов вечера он приехал к дому 13 по Комендантскому проспекту. Здесь неподалеку станция метро, и это удобная точка для передышки в ожидании заказов. Вскоре к нему подъехал человек по имени Захар. С ним были незнакомцы. Таксист рассказал полицейским, что мужчины кричали на него, угрожали, требовали покинуть стоянку. Все возражения дружинники отмели, и тогда мужчина обратился в полицию. Как уже было сказано выше, в отдел уехали девять активистов и три таксиста. Позже выяснилось, что 41-летний Захар Саидович, кого защищали члены РО, — уроженец Таджикистана, работает он на ООО «Авилон». Гендиректор таксопарка — предприниматель по фамилии Аббсагулиев. Полиция, как сообщил собеседник «Фонтанки», видит в стычке бизнес-конфликт и ничего кроме. Приморский район большой, автобусы не справляются, вот таксисты и делят рынок как могут, не чураясь силовых приемов.



Полиция Петербурга выпустила официальное сообщение, в котором назвала свои действия своевременной и профессиональной реакцией.

«Все участники конкурентной борьбы были доставлены для разбирательства в отдел полиции. У обратившегося в полицию таксиста было принято заявление, представитель конкурирующей таксомоторной компании и 9 «общественников» привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В ближайшее время правонарушителям будет назначено наказание, — говорится в релизе ГУ МВД. — Благодаря своевременной и профессиональной реакции полицейских на поступившее сообщение о конфликте удалось предотвратить его эскалацию и избежать трагедии, как в случае группового конфликта 13 июля на том же месте. А сотрудникам полиции избежать вердикта «бездействие» со стороны компетентных органов».



Координатор «Русской общины» Егор Архипов с корреспондентом «Фонтанки» первоначально общаться отказался. Впрочем, на вопрос, касающийся руководителя и представителя ООО «Авилон», ответил.

«Мы не поддерживаем кого-то лично, для нас не имеет значения происхождение, национальность и вероисповедание людей, занимающихся услугами такси или другого бизнеса. Для нас важно, чтобы все работали исключительно в правовом поле, по закону. Неважно, кто будет осуществлять эту деятельность, главное, чтобы люди делали это чётко, согласно закону Российской Федерации. Чтобы у нас дома больше не было перестрелок, как это было не так давно на Комендантском проспекте», — написал общественник.



Архипов утверждает, что РО не отстаивает ничьи интересы, кроме «наших граждан любых национальностей», на получение качественных услуг легального бизнеса.

«Для более точного понимания, в Русской Общине мы всегда рады видеть любых представителей коренных народов Российской Федерации, которые разделяют наши традиции и ценности, в том числе русского народа. И мы рады видеть, что к нам активно присоединяются и татары, и башкиры, и другие народы России, чтобы законными методами помогать правоохранительным органам делать наш двор, наш город, нашу страну ещё лучше и безопаснее для наших детей», — подчеркнул координатор организации.



Узнав, что таксист из Дагестана вполне легально зарабатывает извозом, Архипов отметил, что рад этому.

«Я уверен, что мы познакомимся и даже будем пользоваться услугами его такси, если оно полностью легальное и наладим дружеский диалог», — написал представитель «Русской общины» в Петербурге.



Полиция в Петербурге регулярно проводит проверки таксистов, в том числе и на Комендантском проспекте. С 1 августа у дома 13 было выявлено 5 машин с признаками подделки VIN номеров. Водители и их транспортные средства были доставлены в 86 отдел по подозрению в подделке идентификационного номера ТС. Также за указанный период полиция составила 18 административных протоколов по статьям КоАП о нарушении правил остановки, нарушении правил применения ремней безопасности, невыполнении требования ПДД уступить дорогу ТС с преимуществом движения, управлении ТС с нарушением правила установки государственных регистрационных знаков. Четыре водителя были уличены в нарушении миграционного режима.

Олеся Михайлова, «Фонтанка.ру»