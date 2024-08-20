Следком нагрянул в полицию Петербурга из-за дела о «Русской общине», но помешал суд

Сотрудники петербургского СК после поручения Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела о «незаконном задержании» активистов «Русской общины» пришли со следственными действиями в 35-й отдел полиции Приморского района и два других отдела полиции Петербурга. Об этом 20 августа стало известно «Фонтанке».

По информации «Фонтанки», следователи хотели изъять материалы дела по задержанным участникам «Русской общины», однако это не представилось возможным, поскольку прямо сейчас эти материалы дела о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ), которое возбудила полиция, рассматриваются Приморским районным судом. Невозможно пока провести обыски и по возбужденному СК уголовному делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции, так как дело возбуждено в отношении неустановленных лиц. Пока в распоряжении СК оказались лишь журналы задержаний.