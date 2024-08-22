СМИ: Киев планирует начать подготовку к переговорам с Россией

Украинские власти намерены подготовиться к вероятным переговорам с Россией ближайшей осенью, сообщает 22 августа РБК со ссылкой на The Kyiv Independent. О планах Киева, как отмечается, журналистам рассказал источник, близкий к офису президента Владимира Зеленского.



Собеседник добавил, что власти Украины собираются обсудить обмен пленными по формуле «всех на всех», а также поднять вопрос продовольственной и ядерной безопасности.



Напомним, после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область российский президент Владимир Путин заявил, что Киев стремится к улучшению переговорных позиций. В то же время он сказал, что с украинской стороной, которая атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не о чем говорить. Этот же тезис недавно повторил и глава МИД РФ Сергей Лавров.

