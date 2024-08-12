Путин провел совещание по ситуации в приграничье. Главное

Фото: kremlin.ru Поделиться Поделиться





Российский президент Владимир Путин 12 августа провел совещание по ситуации в Курской области, где около недели идут бои, и выступил с рядом заявлений. Рассказываем, о чем он говорил.

О цели атаки ВСУ на Курскую область: «Судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем», — сказал президент.

О переговорах с Киевом: «О каких переговорах может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить?» — отметил Владимир Путин.

О темпах наступательной операции ВС РФ: Путин заявил, что подобные акции ВСУ преследуют главную военную цель — остановить наступление российских войск по линии боевого соприкосновения. Однако этого не происходит: «Темпы наступательной операции российских вооруженных сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а наоборот, увеличились в 1,5 раза. По всей линии боевого соприкосновения наши вооруженные силы продвигаются вперед».

О всплеске желающих подписать контракт с Минобороны: «Количество желающих заключить контракт с Министерством обороны в последние дни увеличилось», — отметил Владимир Путин. О главной задаче Минобороны: Президент рассказал, что сейчас главная задача, которая стоит перед Минобороны, заключается в том, чтобы выбить противника с российских территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие государственных границ. О чем говорил врио губернатора Курской области Происходящее прокомментировал и врио главы Курской области Алексей Смирнов. Он рассказал, что ситуация в регионе остается сложной: под контролем противника 28 сел. Глубина проникновения на территорию Курской области — 12 километров, а ширина фронта составляет 40 километров. О судьбе порядка 2 тысяч человек, которые находятся в этих населенных пунктах, ничего пока не известно. Также Смирнов заявил, что в результате атаки ВСУ на Курскую области погибли 12 человек, ранены — 121 человек, в том числе 10 детей.

А что в Белгородской и Брянской? На совещании также присутствовали главы еще двух приграничных областей. Губернатор Александр Богомаз заявил, что в Брянской области ситуация стабильная, область переживает порядка 80–90 обстрелов за неделю, но людей не отселяют. Путин на это отметил: если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с начала года в регионе улучшилась ситуация только в самом Белгороде, а в приграничье, напротив, резко ухудшилась. Сильно возросло количество и обстрелов, и атак БПЛА. За 2,5 года в области пострадало более 30 тысяч домов и квартир.

Наиболее тяжелая ситуация в Шебекино. Только в 2024 году было ранено почти 300 человек и 36 человек погибло. На сегодняшний день округ покинули порядка 50–70 % населения.

Меры поддержки Первый вице-премьер Денис Мантуров напомнил, что людям, вынужденным покинуть свои дома в Курской области, единовременно выплачивается по 10 тысяч рублей на человека. «Сегодня мы дали разъяснения, в том числе по тем выплатам, которые обеспечиваются в рамках ЧС, что это две разные выплаты — 10 тысяч и 15 тысяч», — отметил он.

Еще одна мера — Путин поручил проработать вопрос о моратории на выплату ипотеки и кредитов в приграничных областях, которые подверглись атакам ВСУ. Поддержку людей, которые нуждаются в помощи и защите, президент назвал главной задачей в Курской области.