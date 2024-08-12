Путин поддержал мораторий на выплату кредитов в регионах, обстреливаемых ВСУ

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о моратории на выплату ипотеки и кредитов в приграничных областях, которые подверглись атакам ВСУ. Вопрос на оперативном совещании 12 августа поднял глава Белгородской области Вячеслав Гладков.



Гладков отметил, что, когда в результате атаки жилье полностью разрушается, у людей все равно остаются обязательства по ипотеке. Банк дает каникулы только на полгода, но за этот срок возвести новое жилье невозможно. «Было бы справедливо списывать ипотеку с последующим предоставлением жилья по тем программам, которые сейчас реализуются», — предложил он.