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    Путин поддержал мораторий на выплату кредитов в регионах, обстреливаемых ВСУ

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    Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о моратории на выплату ипотеки и кредитов в приграничных областях, которые подверглись атакам ВСУ. Вопрос на оперативном совещании 12 августа поднял глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков отметил, что, когда в результате атаки жилье полностью разрушается, у людей все равно остаются обязательства по ипотеке. Банк дает каникулы только на полгода, но за этот срок возвести новое жилье невозможно. «Было бы справедливо списывать ипотеку с последующим предоставлением жилья по тем программам, которые сейчас реализуются», — предложил он.

    Путин перенаправил вопрос первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову. Тот ответил, что подобная инициатива уже реализуется в Курской области: банки работают над мораторием на выплаты ипотеки и потребительских кредитов, — и пообещал «оперативно отработать» вопрос и по Белгородской области. Вице-премьер Марат Хуснуллин, в свою очередь, пообещал распространить это решение не только на Курскую, но и на Белгородскую, а при необходимости, и на Брянскую области.

    Президент ответил, что это нужно сделать обязательно, и попросил оформить решение «в качестве бумаги, чтобы это было документом».

    Гладков также попросил Путина распространить на Белгородскую область повышение выплат пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и терактов. «Понимаю, что это техническая ошибка, но все же люди очень сильно переживают, что это не коснулось выплат для жителей пострадавших районов от обстрелов со стороны вооруженных сил Украины», — отметил он.

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