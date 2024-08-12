Гладков сообщил Путину об ухудшении ситуации в Белгородской области

В Брянской области ситуация с обстрелами «стабильная» и эвакуировать пока никого не собираются. А вот в Белгородской — сильно ухудшилась, и в часть населенных пунктов экстренные службы добраться не могут. Об этом главы регионов рассказали на оперативном совещании с президентом РФ Владимиром Путиным 12 августа.

«У нас сегодня ситуация на территории Брянской области, можно сказать, стабильная», — заявил губернатор области Александр Богомаз, сравнивая обстановку в регионе сейчас и месяц назад. По его словам, область стабильно переживает порядка 80–90 обстрелов за неделю, но отметил, что стало больше прилетать по домам мирных жителей. Однако людей не отселяют: силовой блок проанализировал ситуацию, и было решено, что этого пока не требуется.

Желающим уехать предлагают размещение в ПВР, но пока ехать никто из местных не готов, добавил Богомаз. В регионе готовы пункты временного размещения на 1 576 мест и при необходимости могут развернуть еще на 32 тысяч человек. По опыту соседних регионов пункты вынесли на расстояние более 50 км.

Путин на это отметил: если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в свою очередь сообщил, что с начала года в регионе улучшилась ситуация только в самом Белгороде, а в приграничье, напротив, резко ухудшилась. Сильно возросло количество и обстрелов, и атак БПЛА. За 2,5 года в области пострадало более 30 тысяч домов и квартир.

Наиболее тяжелая ситуация в Шебекино. Только в 2024 году было ранено почти 300 человек и 36 человек погибли. На сегодняшний день округ покинули порядка 50–70 % населения. Социальная напряженность в Шебекино растет в первую очередь из-за того, что невозможно дать людям гарантию безопасности, отметил Гладков.