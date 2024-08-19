Лавров: никаких переговоров с Украиной быть не может

Никаких переговоров с Киевом быть не может после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом
Министр подчеркнул, что президент России Владимир Путин четко обозначил позицию Москвы о невозможности переговоров. Также Лавров обратил внимание на фразу главы государства, что оценка ситуации с вторжением ВСУ в Курскую область будет дана чуть попозже. На вопрос Зарубина, каким может быть ответ на него, Лавров указал, что это находится в компетенции Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ.
На совещании 12 августа президент России Владимир Путин заявил, что с украинской стороной, атакующей мирных граждан и объекты ядерной энергетики, говорить не о чем. По оценкам Путина, Украина своими действиями в Курской области «стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем».
Боевые действия на территории Курской области продолжаются, российская армия занимается зачисткой сил противника; жителей приграничных районов эвакуируют и просят пока не возвращаться. Самое главное о ситуации на границе с Украиной за выходные — в материале «Фонтанки».