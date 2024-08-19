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    Лавров: никаких переговоров с Украиной быть не может

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    Никаких переговоров с Киевом быть не может после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом 19 августа заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос об их возможности журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в телеграм-канале Зарубина.

    Министр подчеркнул, что президент России Владимир Путин четко обозначил позицию Москвы о невозможности переговоров. Также Лавров обратил внимание на фразу главы государства, что оценка ситуации с вторжением ВСУ в Курскую область будет дана чуть попозже. На вопрос Зарубина, каким может быть ответ на него, Лавров указал, что это находится в компетенции Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ.

    На совещании 12 августа президент России Владимир Путин заявил, что с украинской стороной, атакующей мирных граждан и объекты ядерной энергетики, говорить не о чем. По оценкам Путина, Украина своими действиями в Курской области «стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем».

    Боевые действия на территории Курской области продолжаются, российская армия занимается зачисткой сил противника; жителей приграничных районов эвакуируют и просят пока не возвращаться. Самое главное о ситуации на границе с Украиной за выходные — в материале «Фонтанки».

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