Лавров: никаких переговоров с Украиной быть не может

Никаких переговоров с Киевом быть не может после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом 19 августа заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос об их возможности журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в телеграм-канале Зарубина.



Министр подчеркнул, что президент России Владимир Путин четко обозначил позицию Москвы о невозможности переговоров. Также Лавров обратил внимание на фразу главы государства, что оценка ситуации с вторжением ВСУ в Курскую область будет дана чуть попозже. На вопрос Зарубина, каким может быть ответ на него, Лавров указал, что это находится в компетенции Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ.

