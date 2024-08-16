В России зарплаты работников федеральных госучреждений вырастут на 5,1 % с 1 октября 2024 года. Соответствующее распоряжение 15 августа подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Зарплаты будут увеличены за счет средств федерального бюджета. Меры по повышению оплаты труда коснутся работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных госорганов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти.
Ранее Минтруд России предложил увеличить минимальную зарплату россиян до 22 440 рублей в месяц с 1 января 2025 года. А президент России Владимир Путин предложил привязать МРОТ к медианной зарплате. По словам президента, к 2030 году МРОТ должен составлять не менее 35 тысяч рублей в месяц.
В России подняли зарплату работникам федеральных госучреждений с 1 октября
В России зарплаты работников федеральных госучреждений вырастут на 5,1 % с 1 октября 2024 года. Соответствующее распоряжение 15 августа подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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