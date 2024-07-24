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    Минтруд предложил увеличить МРОТ почти на 17 процентов

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    Минтруд России предложил увеличить минимальную зарплату россиян до 22 440 рублей в месяц с 1 января 2025 года. Изменения хотят внести в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда».

    Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов 24 июля. Сейчас он находится на этапе общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы.

    Минимальный размер оплаты труда — это установленный государством минимум, который работодатель должен платить сотруднику за ежемесячную работу. Важным условием является трудоустройство на полную ставку и выполнение трудовых обязанностей.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в России впервые не осталось семей, которым не хватает денег на питание. Количество тех, кому хватает финансов, чтобы удовлетворить все потребности, находится на многолетнем максимуме.

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