Минтруд предложил увеличить МРОТ почти на 17 процентов

Минтруд России предложил увеличить минимальную зарплату россиян до
Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов
Минимальный размер оплаты труда — это установленный государством минимум, который работодатель должен платить сотруднику за ежемесячную работу. Важным условием является трудоустройство на полную ставку и выполнение трудовых обязанностей.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в России впервые не осталось семей, которым не хватает денег на питание. Количество тех, кому хватает финансов, чтобы удовлетворить все потребности, находится на многолетнем максимуме.