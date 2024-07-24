В России впервые за 20 лет не насчитали домохозяйств, которым не хватает денег на еду

В России впервые не осталось домохозяйств, которым не хватает денег на питание. Количество тех, кому хватает финансов, чтобы удовлетворить все потребности, находится на многолетнем максимуме, пишет 24 июля РИА Новости со ссылкой на даннеы Росстата.



В 2023 году российские домохозяйства впервые с 2004 года не заявили о нехватке финансов на еду. При этом в 2022 году таковых насчитывалось 0,1% от семей, а 20 лет назад — 4,4%.



Доля домохозяйств, которым хватает денег на все потребности, выросла до 3,4% с 2,7% годом ранее. Выше данный показатель был только в 2019 году, когда их насчитывалось 3,5%.

