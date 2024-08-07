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    РПЦ: договор позволяет возить «Троицу» Рублева из лавры на экспонирование

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    Договор между Троице-Сергиевой лаврой и РПЦ, по разрешению Минкультуры России, позволяет вывозить «Троицу» Андрея Рублева из лавры — причем не только для реставрации, но и для экспонирования. Это следует из комментария, который дала 7 августа ТАСС руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).

    «Хотя территория Троице-Сергиевой лавры и является местом постоянного размещения иконы, действующий договор безвозмездного пользования допускает возможность ее экспонирования в другом месте по согласованию между лаврой и Государственной Третьяковской галереей, по разрешению Минкультуры России», — цитирует ее агентство.

    Журналисты интересовались, возможны ли будущие вывозы музейной иконы для поклонения верующих в другие храмы и монастыри.

    При этом мониторингом состояния иконы специалисты Третьяковской галереи будут заниматься на территории лавры.

    Напомним, Государственная Третьяковская галерея, в которой с 1929 года хранился хрупкий шедевр русской иконописи, собирала расширенный реставрационный совет, на котором специалисты сообщили о «сложном и нестабильном состоянии, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений» сохранности иконы. Вывоз иконы из Третьяковской галереи вопреки позиции реставраторов вызвал большой резонанс в ученом сообществе.

    Договор о передаче иконы был заключен в 2023 году. Она в течение шести недель экспонировалась в храме Христа Спасителя, откуда была доставлена во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря. Предполагалось, что ее реставрация займет год, после чего икона займет постоянное место в Троице-Сергиевой лавре. Однако 5 января 2024 года стало известно, что икону вновь привезли в храм Христа Спасителя — в преддверии Рождества. 21 июня икона была оттуда перевезена в Троице-Сергиеву лавру. 26 июня ее посетил и приложился к иконе Владимир Путин.

    Икона Святой Троицы XV века — самое знаменитое произведение Андрея Рублева и одна из самых прославленных русских икон, ее относят к вершинам русской иконописи.

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