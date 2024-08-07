РПЦ: договор позволяет возить «Троицу» Рублева из лавры на экспонирование

Договор между Троице-Сергиевой лаврой и РПЦ, по разрешению Минкультуры России, позволяет вывозить «Троицу» Андрея Рублева из лавры — причем не только для реставрации, но и для экспонирования. Это следует из комментария, который дала
«Хотя территория Троице-Сергиевой лавры и является местом постоянного размещения иконы, действующий договор безвозмездного пользования допускает возможность ее экспонирования в другом месте по согласованию между лаврой и Государственной Третьяковской галереей, по разрешению Минкультуры России», — цитирует ее агентство.
Журналисты интересовались, возможны ли будущие вывозы музейной иконы для поклонения верующих в другие храмы и монастыри.
При этом мониторингом состояния иконы специалисты Третьяковской галереи будут заниматься на территории лавры.
Напомним, Государственная Третьяковская галерея, в которой с
Договор о передаче иконы был заключен в 2023 году. Она в течение шести недель экспонировалась в храме Христа Спасителя, откуда была доставлена во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря. Предполагалось, что ее реставрация займет год, после чего икона займет постоянное место в Троице-Сергиевой лавре. Однако
Икона Святой Троицы XV века — самое знаменитое произведение Андрея Рублева и одна из самых прославленных русских икон, ее относят к вершинам русской иконописи.