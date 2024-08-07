РПЦ: договор позволяет возить «Троицу» Рублева из лавры на экспонирование

Договор между Троице-Сергиевой лаврой и РПЦ, по разрешению Минкультуры России, позволяет вывозить «Троицу» Андрея Рублева из лавры — причем не только для реставрации, но и для экспонирования. Это следует из комментария, который дала 7 августа ТАСС руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).



«Хотя территория Троице-Сергиевой лавры и является местом постоянного размещения иконы, действующий договор безвозмездного пользования допускает возможность ее экспонирования в другом месте по согласованию между лаврой и Государственной Третьяковской галереей, по разрешению Минкультуры России», — цитирует ее агентство.

