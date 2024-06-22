Икону Андрея Рублева «Троица» вернули в Троице-Сергиеву лавру

Накануне праздника Святой Троицы икону Андрея Рублева «Троица» перевезли 22 июня из московского храма Христа Спасителя в Троице-Сергиеву лавру. Об этом сообщает РИА Новости.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Троице-Сергиевой лавре возглавит всенощное бдение в субботу и божественную литургию в воскресенье.
Андрей Рублев написал «Троицу» в первой половине XV века по просьбе преподобного Никона Радонежского для иконостаса Троицкого собора лавры. Икона находилась в соборе до 1929 года, затем ее передали в Государственную Третьяковскую галерею, а в иконостас храма поместили список, созданный реставратором Николаем Барановым. Решение о возвращении иконы на историческое место принял президент Путин в мае 2023 года. Третьяковская галерея и Троице-Сергиева лавра заключили договор о передаче иконы. С 5 января она временно находилась в храме Христа Спасителя.