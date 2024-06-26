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    Путин приложился к иконе «Святая Троица» Андрея Рублева

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    2 комментария

    Президент России Владимир Путин 26 июня посетил Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде и приложился к иконе «Святая Троица». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    kremlin.ru

    Икона была доставлена в лавру из храма Христа Спасителя накануне Дня Святой Троицы, который православные верующие в России в этом году отмечали 23 июня, напоминает ТАСС.

    Андрей Рублев написал «Троицу» в первой половине XV века по просьбе преподобного Никона Радонежского для иконостаса Троицкого собора лавры. Икона находилась в соборе до 1929 года, затем ее передали в Государственную Третьяковскую галерею, а в иконостас храма поместили список, созданный реставратором Николаем Барановым.

    Решение о возвращении иконы на историческое место принял президент Путин в мае 2023 года. Третьяковская галерея и Троице-Сергиева лавра заключили договор о передаче иконы. С 5 января она временно находилась в храме Христа Спасителя. «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как шел непростой разговор между музейщиками и священнослужителями.

    В июле 2023 года патриарх Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова утвердили договор о передаче «Троицы» Андрея Рублева Свято-Троицкой Сергиевой лавре в безвозмездное пользование. Церемония утверждения договора прошла в здании Санкт-Петербургской митрополии в Александро-Невской лавре.

    Обо всех перипетиях возвращения иконы церкви — читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии 2

    Snow*26 Июн 2024 в 19:41
    приложился...
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