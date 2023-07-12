«Троицу» передали Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование

Патриарх Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова утвердили договор о передаче «Троицы» Андрея Рублева Свято-Троицкой Сергиевой лавре в безвозмездное пользование. Об этом в среду, 12 июля, сообщает пресс-служба РПЦ.

Церемония утверждения договора прошла в здании Санкт-Петербургской митрополии в Александро-Невской лавре.



«Историческое событие совершилось. Мы сегодня символически свидетельствуем о том, что страна живет в иное время, в иную эпоху», — сказал собравшимся патриарх Кирилл после подписания



По его словам, подписание документа свидетельствует о том, что в прошлое безвозвратно ушла «та страшная эпоха, когда под видом изъятия церковных ценностей изымались святыни земли Русской».