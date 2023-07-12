    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, сев

    758мм

    40%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.5eur99.68

    «Троицу» передали Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование

    224
    4 комментария

    Патриарх Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова утвердили договор о передаче «Троицы» Андрея Рублева Свято-Троицкой Сергиевой лавре в безвозмездное пользование. Об этом в среду, 12 июля, сообщает пресс-служба РПЦ.

    Церемония утверждения договора прошла в здании Санкт-Петербургской митрополии в Александро-Невской лавре.

    «Историческое событие совершилось. Мы сегодня символически свидетельствуем о том, что страна живет в иное время, в иную эпоху», — сказал собравшимся патриарх Кирилл после подписания

    По его словам, подписание документа свидетельствует о том, что в прошлое безвозвратно ушла «та страшная эпоха, когда под видом изъятия церковных ценностей изымались святыни земли Русской».

    Месяц назад в Минкульте сообщили, что икона «Троица» будет находится в храме Христа Спасителя в Москве до 18 июля, а потом отправится на реставрацию, которая может занять до года.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТроицаРПЦМинкультАндрей Рублев
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    Гость12 Июл 2023 в 17:34
    И правильно.
    +0−0
    Гость12 Июл 2023 в 17:25
    Деда, не поможет..
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close