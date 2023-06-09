Минкультуры РФ: Реставрация «Троицы» Андрея Рублёва может занять до одного года

Реставрация «Троицы» Андрея Рублёва после возвращения из храме Христа Спасителя может занять до одного года, сообщает 9 июня ТАСС со ссылкой на главу Минкульта РФ Ольгу Любимову.

«Я не могу говорить о точных сроках. <...> Эта работа может занять до года, как сейчас говорят специалисты», — предположила Любимова(цитата по ТАСС).



Министр культуры также сообщила, что предстоит создать новую капсулу для иконы.



Напомним, история с возвращением иконы «Троица» кисти Андрея Рублёва РПЦ вызвала большой резонанс в научном сообществе.