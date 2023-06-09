Минкультуры РФ: Реставрация «Троицы» Андрея Рублёва может занять до одного года

Реставрация «Троицы» Андрея Рублёва после возвращения из храме Христа Спасителя может занять до одного года, сообщает 9 июня ТАСС со ссылкой на главу Минкульта РФ Ольгу Любимову.
«Я не могу говорить о точных сроках. <...> Эта работа может занять до года, как сейчас говорят специалисты», — предположила Любимова(цитата по ТАСС).
Министр культуры также сообщила, что предстоит создать новую капсулу для иконы.
Напомним, история с возвращением иконы «Троица» кисти Андрея Рублёва РПЦ вызвала большой резонанс в научном сообществе.
О решении передать «Святую Троицу» Андрея Рублева из Государственной Третьяковской галереи Русской православной церкви стало известно 15 мая.
Некоторые эксперты тогда заявляли, что делать этого нельзя «из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений».
По последним данным, «Троица» должна быть возвращена в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи не позднее 19 июня 2023 года.
«Во время пребывания в храме Христа Спасителя иконы «Троица»...всякое прикосновение и прикладывание каких-либо предметов к ковчегу с иконой будет исключено», — заявляли в РПЦ.