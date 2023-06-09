    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, Дождь

    Ощущается как 10

    1 м/с, с-з

    762мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd82.09eur88.04

    Минкультуры РФ: Реставрация «Троицы» Андрея Рублёва может занять до одного года

    521
    2 комментария

    Реставрация «Троицы» Андрея Рублёва после возвращения из храме Христа Спасителя может занять до одного года, сообщает 9 июня ТАСС со ссылкой на главу Минкульта РФ Ольгу Любимову.

    «Я не могу говорить о точных сроках. <...> Эта работа может занять до года, как сейчас говорят специалисты», — предположила Любимова(цитата по ТАСС).

    Министр культуры также сообщила, что предстоит создать новую капсулу для иконы.

    Напомним, история с возвращением иконы «Троица» кисти Андрея Рублёва РПЦ вызвала большой резонанс в научном сообществе.

    О решении передать «Святую Троицу» Андрея Рублева из Государственной Третьяковской галереи Русской православной церкви стало известно 15 мая.

    Некоторые эксперты тогда заявляли, что делать этого нельзя «из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений».

    По последним данным, «Троица» должна быть возвращена в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи не позднее 19 июня 2023 года.

    «Во время пребывания в храме Христа Спасителя иконы «Троица»...всякое прикосновение и прикладывание каких-либо предметов к ковчегу с иконой будет исключено», — заявляли в РПЦ.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Святая Троица
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close