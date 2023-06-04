Патриарх начал литургию в храме Христа Спасителя, куда привезли «Троицу» Андрея Рублева

Верующие пришли на литургию в храм Христа Спасителя, которую проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл 4 июня. Видео с прихожанами показывает РИА Новости.
При этом на сайте храма говорится о том, что поклониться иконе можно будет с 5 по 18 июня с 10:00 до 19:00.
«Во время пребывания в храме Христа Спасителя иконы «Троица» преп. Андрея Рублева всякое прикосновение и прикладывание каких-либо предметов к ковчегу с иконой будет исключено», — сказано в сообщении.
Напомним, икону перевезли из Третьяковской галереи накануне, Минкульт сопроводил официальное сообщение о доставке видеозаписями процесса. По информации ведомства, «Троица» пробудет в храме до 18 июня, после чего «не позднее 19 июня» вернется в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи. Реставрацию «Троица» проходит ввиду тех изменений состояния, что зафиксировали специалисты российских музеев после предыдущей поездки произведения древнерусской живописи на праздник — в Свято-Троицкую Сергиеву лавру летом 2022 года.
В то же время патриарх Московский и всея Руси Кирилл 3 июня заявил, что «чудотворный образ» будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года. После этого икона, по словам патриарха, должна переехать в Троицкий собор лавры.
Перемещение «Святой Троицы» Андрея Рублева в храм Христа Спасителя обсуждали на расширенном заседании реставрационного совета Третьяковской галереи. С ходом беседы, в которой участвовали представители церкви и музеев, «Фонтанка» знакомила читателей. Уже после заседания его участники узнали, что речь идет не только о временном вывозе памятника древнерусского искусства на время праздника, но и о передаче его верующим на постоянной основе. В то же время, по заявлениям реставраторов, икона находится в нестабильном состоянии и подобные «гастроли» угрожают самому существованию произведения искусства, разрушая его.