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    «Троицу» установили в храме Христа Спасителя. Минкульт рассказал, как и на сколько

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    2 комментария

    Икона «Святая Троица» Андрея Рублева перевезена из Третьяковской галереи и установлена в центре храма Христа Спасителя в Москве. В минкульте сообщили, что произведение искусства останется там до 18 июня. А после этого отправится на реставрацию. Ранее патриарх говорил, что «Троица» останется там на год.

    Министерство культуры РФ

    «Икона установлена в капсулу, которая обеспечивает режим необходимой влажности, — говорится в сообщении ведомства. — В храме будут строго контролироваться условия, требуемые для сохранения памятника. За иконой в соборе будут наблюдать сотрудники Третьяковской галереи».

    Икону везли автотранспортом, который «оборудован пневматической подвеской, системой климат-контроля и различными системами безопасности».

    Министерство культуры РФ

    Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что икона будет находиться в Храме Христа Спасителя «в течение года», а оттуда отправится в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Между тем в телеграм-канале Третьяковки сказано, что «в соответствии с договором о размещении иконы в Храме Христа Спасителя, не позднее 19 июня 2023 года икона «Святая Троица» Андрея Рублева (Инв.13012) должна быть возвращена в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи».

    Напомним, в ходе заседания расширенного реставрационного совета, посвященного состоянию иконы, выяснилось, что год назад ее выставляли в «витрине с пассивным климатом», какие используют обычно в пространствах, где свой особый музейный климат и так есть и витрина лишь чуть-чуть компенсирует перепады. Реставрационный совет решил, что памятник древнерусского искусства с тех пор находится и нестабильном состоянии и выдаче из галереи не подлежит. Однако вскоре стало известно, что икону все же выставят в храме Христа Спасителя на праздник Троицы и в целом она передается от музея Русской Православной церкви. Обо всех перипетиях этой истории — читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии 2

    26378423104 Июн 2023 в 00:32
    Наконец-то отдали икону Церкви - может и Исаакиевский собор верующим, в конце концов, передадут.
    +0−1
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