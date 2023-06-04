«Троицу» установили в храме Христа Спасителя. Минкульт рассказал, как и на сколько

Икона «Святая Троица» Андрея Рублева перевезена из Третьяковской галереи и установлена в центре храма Христа Спасителя в Москве. В минкульте сообщили, что произведение искусства останется там до 18 июня. А после этого отправится на реставрацию. Ранее патриарх говорил, что «Троица» останется там на год.

Министерство культуры РФ

«Икона установлена в капсулу, которая обеспечивает режим необходимой влажности, — говорится в сообщении ведомства. — В храме будут строго контролироваться условия, требуемые для сохранения памятника. За иконой в соборе будут наблюдать сотрудники Третьяковской галереи».



Икону везли автотранспортом, который «оборудован пневматической подвеской, системой климат-контроля и различными системами безопасности».



Министерство культуры РФ

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что икона будет находиться в Храме Христа Спасителя «в течение года», а оттуда отправится в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Между тем в телеграм-канале Третьяковки сказано, что «в соответствии с договором о размещении иконы в Храме Христа Спасителя, не позднее 19 июня 2023 года икона «Святая Троица» Андрея Рублева (Инв.13012) должна быть возвращена в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи».